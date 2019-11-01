Джабаров заявил, что РФ пытается развести турок и курдских террористов без кровопролития

Москва, 1 ноября. Увеличение сил российской полиции, которая патрулирует зону вывода бандформирований курдов в Сирии, объясняется большой угрозой со стороны боевиков. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, курдские или другие группировки могут попытаться атаковать российских военных. В этом случае российскому командованию придется принимать меры. Сенатор выразил надежду, что такие инциденты происходить не будут.

«Считаться с нашим государством необходимо: нам нужно было развести курдские отряды и турецкие части, чтобы не было кровопролития, там практически была создана буферная зона, в которой наши части военной полиции вместе с сирийскими пограничниками патрулируют», — пояснил Джабаров порталу New Inform.

Ранее сообщалось, что Москва перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии, российская и турецкая военная полиция осуществляют патрулирование. РФ перебросила около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей. Задача российских полицейских — проходить не меньше десяти населенных пунктов, за пять часов необходимо будет преодолеть 150 километров.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.