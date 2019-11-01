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Лепсу запретили въезд на территорию Латвии

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Лепсу запретили въезд на территорию Латвии

Рига, 1 ноября. МИД Латвии признал известного певца Григория Лепса персоной нон грата.

Теперь 57-летний российский исполнитель не сможет въехать на территорию Латвии. Информацию об этом у себя в Facebook разместил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

«Основываясь на оценке служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (полная фамилия певца. — Прим. ФАН) в список нежелательных персон Латвийской Республики, запретив ему въезд в Латвию», — написал Ринкевич.

Дипломат отметил, что запрет установлен на неопределенный срок. Чем конкретно не устроил Лепс латвийский МИД, в настоящее время неизвестно.

Ранее глава Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев выразил сомнения относительно полного излечения Григория Лепса от алкоголизма. По его мнению, исполнитель таким образом лишь организовал себе успешную пиар-кампанию.

Григорий Лепс является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Его хит «Рюмка водки на столе» стала главным караоке-хитом страны.

Певец принял участие в шоу «Голос», выступив в качестве наставника. Один из подопечных Лепса, Данил Буранов, в течение трех лет сотрудничал с исполнителем, но разорвал с ним контракт из-за «отсутствия души» у звездного учителя.

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