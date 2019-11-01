Первый российско-турецкий патруль проверил отвод курдских боевиков на севере Сирии

Москва, 1 ноября. Подразделения российской военной полиции и погранслужбы Турции успешно выполнили первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны России.

В состав патруля вошли российские бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и турецкие бронеавтомобили Kirpi. Всего девять единиц военной техники, уточнили в МО РФ. Безопасность колонны на всем протяжении маршрута обеспечивал бронетранспортер БТР-82 военной полиции РФ.

В ходе патрулирования военные за четыре часа преодолели маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода «Дербесия» на глубине шесть километров от границы Сирии и Турции и обратно. В турецком военном ведомстве ранее сообщали, что маршрут пролегал между сирийскими населенными пунктами Рас-аль-Айн и Камышлы.

Напомним, что главной целью совместного патруля был контроль соблюдения меморандума о выводе подразделений курдских боевиков и их вооружения на глубину 30 километров от границы. Помимо этого, военная полиция РФ и турецкие пограничники оказали помощь в обеспечении безопасности местных жителей и поддержании правопорядка.

Как сообщалось ранее, 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо- востоке САР.

Согласно этому документу, с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские войска вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции «Источник мира». Курдские боевики должны были к вечеру 29 октября покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. После этого российские и турецкие военные должны были приступить к патрулированию этих территорий.