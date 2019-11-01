Эксперт уверен, что Россия и Турция защитят север Сирии от курдских террористов

Москва, 1 ноября. Патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными станет препятствием для произвола со стороны США и вооруженных формирований курдов. Об этом заявил политолог-востоковед Маис Курбанов.

«Российские и турецкие военнослужащие вместе патрулируют границу, чтобы обезопасить эту зону, чтобы курдов не использовали американцы в своих корыстных целях», — пояснил эксперт.

Курбанов выразил уверенность, что патрулирование военными РФ и Турции северо-восточных районов Сирии позволит Дамаску восстановить контроль над этими территориями, а также сведет на нет провокационную деятельность США и курдских террористов в этом регионе.

«Курды должны уйти, потому что сопротивление бессмысленно. Против таких держав очень трудно пойти. Не то что трудно, а невозможно. Сегодня курды вместе с американцами хотят контролировать нефтяную отрасль в Сирии. Против этого Сирия, Турция, Иран, Россия и все остальные», — добавил эксперт.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции была создана зона безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, турецкие военные блокировали трассу М-4, которая служила коридором для террористов.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не вели боевые действия против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

13 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что США выводят из северных районов Сирии свою воинскую группировку из-за операции Турции против курдских террористов. 15 октября Вашингтон объявил о выводе подавляющей части американских военных из северных районов Сирии.

22 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был принят меморандум по урегулированию ситуации на турецко-сирийской границе. Согласно документу, Россия и Турция будут осуществлять патрулирование на севере Сирии, а также будут содействовать выводу курдских террористов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Позднее в Минобороны РФ сообщило о переброске на север Сирии 300 военнослужащих военной полиции и 20 бронеавтомобилей. Военная полиция РФ осуществляет патрулирование северных районов Сирии совместно с турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.