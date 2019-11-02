Дания дала добро «Северному потоку — 2». Мир за неделю. ФАН-ТВ

США возвращаются в Сирию Осеннее обострение шизофрении. Казалось бы, Штаты в панике спешно покинули Сирию. Но внезапно передумали. С чего бы это? Неужели вспомнили о преданных друзьях-товарищах — курдских террористах? Ан-нет, все намного прозаичнее. Трампа и его верную армию повернул вспять запах вязкой нефти. Звездно-полосатые колонны направились аккурат к месту жительства «черного золота» в арабской республике. О дерзких намерениях ястребов протрубил всему миру глава Пентагона Марк Эспер. Версия для простодушных: перекрыть запрещенной в России ИГИЛ доступ к нефтяным полям Сирии. Кстати, захваченным пару лет назад курдскими боевиками по указке Белого дома. Такая корова нужна самому: на деле Вашингтон сам беззастенчиво вывозит сирийскую нефть. О чем свидетельствуют снимки космической разведки Минобороны России. Причем, отовариваются корыстные Штаты на чужбине без разрешения Дамаска. С 2014 года американские базы в Сирии находятся незаконно. «Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — заявило Министерство обороны РФ. Ежемесячная выручка США от нефтяного грабежа среди бела дня — более 30 млн долларов. В Минобороны нашей страны осудили такие действия и назвали международным государственным бандитизмом. Штатам на заметку: окститесь, варвары! Природные ресурсы, вообще-то, принадлежат исключительно сирийскому народу. Но неугомонный дядюшка Сэм решил отвлечь мир от своих грязных делишек. Сначала Дональд Трамп, вопреки своим принципам, сам запустил «фейк-ньюс» о сомнительной смерти Абу Бакра аль-Багдади, лидера запрещенного в России «Исламского государства». Доказательств ликвидации террориста №1 — ноль. Липовое видео в духе «я его слепила из того, что было». Затем Вашингтон ощетинился на Турцию. Конгресс США одобрил санкции против Анкары. Вот такая месть за военную операцию «Источник мира» против курдских террористов в Сирии и покупку российских С-400. Но отвести от себя подозрение Белому дому не удастся. Нам сверху видно все!

Разведение сил в Донбассе Верной дорогой: долгожданный мирный процесс по Донбассу наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Киев после долгих колебаний неожиданно объявил о разведении сил в поселке Золотое под Луганском. По оценкам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, отвод с линии соприкосновения продлится около 10 дней. А затем наступит черед другого населенного пункта — Петровское. В Луганской народной республике напомнили, что к разведению сил все были готовы еще 7 октября. Судьбоносную дату согласовали на переговорах Трехсторонней контактной группы. Однако Киев неоднократно срывал сделку, а режим прекращения огня постоянно нарушался. В конце концов, заветную «тишину» зафиксировала ОБСЕ, к которой прислушался и лидер Незалежной. Накануне разведения сил Владимир Зеленский приехал в Донбасс, где состоялся эмоциональный диалог с радикалами батальона «Азов». На призыв сложить оружие боевики ответили Зе-президенту словесным градом из угроз в стиле братков из лихих 90-х. В переводе на язык Пушкина: дескать, ни пяди украинской земли не отдадут своим же соотечественникам. Позже в своем видеопослании глава «Азова» Андрей Билецкий пригрозил непризнанным Киевом республикам десятками тысяч боевиков. К слову, сами националисты к вооруженным силам Украины никакого отношения не имеют и находятся на границе с Донбассом совершенно незаконно. Однако нагло пытаются сорвать разведение сил, а, значит, и Минские соглашения. «Это тянется годами. Теперь ясно, почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Доведут ли украинские власти до окончательного решения этот вопрос, или нет, я не знаю. Но от этого, действительно, много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе», — считает Владимир Путин, президент России. Так президент России на пресс-конференции со своим венгерским коллегой прокомментировал последние события в Донбассе. Владимир Путин заявил, что наша страна готова к саммиту в «нормандском формате». А отвод войск противоборствующих сторон — одно из условий его проведения. Главное, чтобы «эти встречи не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом», подытожил российский лидер.

Дания за «Северный поток — 2» Полная капитуляция Дании. После отчаянного сопротивления Копенгаген, наконец, дал добро на строительство «Северного потока — 2» на своей территории. Оператор газопровода долго и упорно пытался добиться разрешения у родины Андерсена, но та лишь кормила «Газпром» сказками о мифической угрозе «голубого пути». На поверку же Дания испугалась не экологической катастрофы в Балтике, а большого американского брата. Ведь это он стращал маленькую страну ради пиара в Европе своего «протеже» — газа сжиженного, который в подметки российскому не годится ни по качеству, ни по цене. Нервничала Польша. Под дудку Штатов запела и Украина. У той своя фобия — потеря российского транзита грозит серьезными убытками. А вот в Германии, Финляндии, Швеции проект уже давно приняли на ура. Синоптики пугают Европу лютыми зимами. И тут на память приходят слова Владимира Путина: «Чем топить-то будут?». Москва спешит на помощь. Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые через Балтийское море соединят Россию и Германию. В этом году некогда несговорчивой Дании предложили два альтернативных пути, и в итоге один из них королевство одобрило. Nord Stream пройдет по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. «Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок», — сказал Владимир Путин. Датчане могут спать спокойно: абсолютно безопасный, газопровод минимально воздействует на экологию и не создает помех для проходящих кораблей. Работы идут по графику. Запуск проекта по-прежнему планируется в 2020-м. И это больше всего напрягает завистливый Вашингтон. Не удалось сломить гордое датское королевство — так конгрессмен Энди Барр предлагает ударить санкциями по партнерам «Северного потока — 2». Но Старому Свету угрозы от Нового уже порядком поднадоели. Ведь главней всего — погода в их собственном, европейском доме. Без вредных советов заокеанского «всезнайки» здесь вполне обойдутся. А вот без российского газа — нет.