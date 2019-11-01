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Ширвиндт перенес операцию на сердце, сообщили СМИ

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Ширвиндт перенес операцию на сердце

Москва, 1 ноября. Советский и российский актер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце.

Народного артиста РСФСР доставили в московскую клинику несколько дней назад. Врачи установили кардиостимулятор в сердце актера.

Медики отметили, что Ширвиндт проведет в больнице еще несколько дней под надзором врачей, ему необходимо восстановление, сообщает Пятый канал.

В этом году Ширвиндту исполнилось 85 лет. На счету актера несколько десятков картин. С 2000 года он занимает должность худрука Московского академического театра сатиры.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Александра Ширвиндта орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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