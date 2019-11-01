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«Бессмертный полк России» запускает международные проекты. ФАН-ТВ

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В Москве состоялась пресс-конференция, на которой презентовали крупные международные проекты движения «Бессмертный полк России».

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны. Это сохранение памяти о доблести и героизме народа, а также патриотическое воспитание нынешнего и будущих поколений.

«Бессмертный полк —  это удивительное движение, которое появилось 10 лет назад в центре Сибири в Тюмени, и выросло в невероятную махину не только у нас в стране, но и во всем мире»,— говорит Василий Лановой, народный артист СССР, сопредседатель движения «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» планирует выдвинуть инициативу присвоения международного статуса Дню Неизвестного солдата. Сейчас этот день празднуют в России 3 декабря.

«Дань такого глубокого уважения солдату, даже если имя его неизвестно, здесь глубокое сакральное понятие вложено. И в преддверии празднования 75-летия великой победы в ВОВ «Бессмертный полк России» выступил с инициативой 3 декабря в День памяти Неизвестного солдата провести памятные мероприятия не только в России, но и в других странах»,— рассказал Сергей Макаров, сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк».

Также представители гражданско-патриотического движения рассказали о создании новой международной медиа-площадки. Там будет создаваться контент (статьи на исторические темы, информационные материалы) не только для россиян, но и для граждан других государств.

«Нужно сделать платформу, благодаря которой, люди будут получать объективную информацию о том, что происходит вокруг памятной даты 75-летия Победы, и мы хотим давать объективную информацию, потому что вброса на тему ВОВ и Второй мировой на сегодняшний день очень много. Хотим объединить вместе большую команду журналистов, блогеров, историков »,— поделилась Светлана Конев, международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк».

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