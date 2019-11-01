Украина намерена обсудить транзит газа на встрече «нормандской четверки»

Киев, 1 ноября. Украинские власти хотят поднять вопрос продления контракта на транзит российского газа во время встречи «нормандской четверки». Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, чье выступление транслировали украинские телеканалы.

«Обойти этот вопрос невозможно, но он не является основой для восстановления мира на Украине​​​. Это важная часть переговоров, важная для Украины, потому что 10-летний контракт заканчивается и есть возможность встретиться», — отметил он.

Россия неоднократно заявляла, что переговоры в «нормандском формате» должны затрагивать только вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и ничего больше. Тем не менее украинские власти время от времени пытаются включить в повестку встречи посторонние темы, относящиеся к области двусторонних отношений.

Так, например, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что собирается поднять крымский вопрос во время переговоров в «нормандском формате». Слова украинского лидера позже подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко. Она заявила, что переговоры в «нормандском формате» помогут «вернуть Крым».



Отметим, что действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в этом году. Стороны пока не договорились об условиях продления договора. Киев требует, чтобы Россия заключила новый контракт на выгодных для Украины условиях. Москва же настаивает на том, что никакой сделки не может быть в принципе, пока соседнее государство продолжает заваливать «Газпром» судебными исками. Ситуация для Украины усложняется тем, что Дания согласовала строительство «Северного потока — 2», который избавляет «Газпром» от необходимости использования транзита. Таким образом, на сегодняшний день у РФ нет никаких юридических препятствий для реализации проекта.