СК РФ возбудил «дело о геноциде» по событиям 1942 года. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Открытие памятника Примакову Его помнили, помнят и будут помнить. 29 октября в Москве открыли памятник ученому и политику Евгению Примакову. В этот день Евгению Максимовичу могло бы исполниться 90 лет. Директор Центральной службы разведки СССР, директор Службы внешней разведки России, министр иностранных дел, глава правительства, депутат Госдумы и президент Торгово-промышленной палаты. И это еще не вся история его яркой карьеры. С именем Примакова связывают изменение политического курса России. Тот период, когда наша страна перестала идти в фарватере НАТО и на международной арене отстояла свои интересы. Это произошло, когда альянс стал бомбить Югославию, а председатель правительства Примаков отменил свой визит в США. Участие в церемонии открытия памятника великому политику принял президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, это был человек огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы. «Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности. На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества», — сказал Владимир Путин, президент России.

Годовщина трагедии над Синаем 31 октября в России вспомнили жертв крупнейшего авиатеракта. Ровно четыре года назад самолет, который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение. Трагедия над Синаем унесла жизни 224 человек. Это крупнейшая в истории российской авиации катастрофа. Рейсом 9268 домой возвращались жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Самым маленьким пассажиром была 10-месячная Дарина Громова. Ее мама Татьяна разместила в соцсетях фотографию малышки с подписью «Главный пассажир». Она стала символом катастрофы. В Санкт-Петербурге в память о жертвах трагедии в Троице-Измайловском соборе прошла панихида. После родственники погибших отправились на Серафимовское кладбище, где возложили цветы к памятнику. «Моя дочь в числе многих наших погибших. На мой взгляд, она была одной из лучших. Действительно, уходят туда самые лучшие наши дети, лучшие питерцы, лучшие ленинградцы», — говорит Светлана Волянская, мать погибшей Екатерины Волянской.

Дело о геноциде в 1942 году Чудовищным случаем 77-летней давности заинтересовались российские следователи. Они возбудили дело о геноциде 1942 года, когда немецкие военные жестоко расправились с воспитанниками Ейского детского дома. Документы о массовом убийстве сотрудники ФСБ рассекретили в начале октября этого года, сейчас детали истории стали видны отчетливее. В начале войны около 300 детей и работников детдома эвакуировали из Симферополя в город Ейск Краснодарского края. В 1942 году его оккупировали нацисты, а в октябре произошла трагедия. Немцы уничтожили 214 детей. Их тела обнаружили только спустя год. Следователи говорят, что такие преступления не имеют срока давности. «В Краснодарский край в период 1942–1943 годов была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказания за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Клубничные поля на миллиард Дело на миллиард. Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Павла Грудинина кругленькую сумму. Суд удовлетворил иск частично, но все равно бывший кандидат в президенты России попал на 1,066 млрд рублей. Помимо этого, Грудинин должен оплатить пошлину в 104 тысячи рублей. Сельскохозяйственное предприятие — крупнейший производитель клубники в Подмосковье. Вот уже почти 25 лет Грудинин является его директором. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Но нет, камнем преткновения стал земельный вопрос. Как рассказывают акционеры, в 2008 году совхоз передал в уставной капитал компании «ТТ Девелопмент» два участка. Их рыночная цена — более миллиарда рублей. Взамен сельскохозяйственное предприятие получило долю, но стоимость была гораздо ниже — всего 29 млн рублей. Компания «ТТ Девелопмент» распоряжалась землей 10 лет, до момента, когда сделка была признана незаконной.