В СФ ожидают проблем с Украиной в последний момент перед встречей «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» можно проводить, если Украина готова обсуждать минские договоренности, а если цели нет, то рано говорить об этой встрече, уверен первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, которые требуются для проведения саммита в «нормандском формате», а время и дата встречи зависят от российской стороны.

«Сейчас зависит от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты», — сказал Пристайко.

Как он утверждает, «договоренностей было фактически две» — признание «формулы Штайнмайера» и разведение сил на трех участках в Донбассе.

«Как вы поняли, сегодня мы подходим к разведению на последнем, третьем участке. То есть, в принципе, мы создаем все необходимые условия», — заявил он.

По словам Владимира Джабарова, необходимо дождаться окончательного разведения сил на всех трех участках Донбасса.

«Необходимо, чтобы дипломаты, которые готовят эту встречу, сказали, что есть что обсуждать. Если они готовы обсуждать минские договоренности, то это хорошо, а если они будут проводить встречу ради встречи без какой-либо цели, то наверно пока рано об этом говорить. Поэтому нужно, чтобы не только Украина об этом заявила, но и другие страны «нормандского формата» — Франция, Германия и Россия», — заявил Джабаров беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, в последние годы Украина настолько непредсказуема, что препятствия к проведению саммита могут возникнуть в последний момент, поясняет сенатор.

«Необходимо дождаться этого процесса в формате «нормандского клуба», а потом уже можно будет обсуждать все», — добавил член Совфеда.

Ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что дата встречи в «нормандском формате» предварительно определена, но окончательно не согласована всеми сторонами. Глава украинского дипведомства выразил надежду, что она состоится до конца ноября.

Однако российский МИД 30 октября выразил мнение, что проводить переговоры о датах нового саммита «четверки» пока преждевременно, поскольку сначала нужно дождаться верификации ОБСЕ разведения сил в Донбассе.

Напомним, «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. В так называемую «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Это объединение было создано для урегулирования ситуации в восточной части Украины, где пять лет назад началась гражданская война.

Причиной конфликта в стране послужил государственный переворот в столице, после которого Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым властям и невольно стали объектами военной кампании Киева.

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры о новой встрече ведутся уже давно, однако их точную дату определить пока не удается.

Также президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер признали «нормандский формат» ключевым для достижения мира в Донбассе.