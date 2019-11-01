Соловьев призвал Украину «прийти в чувство» по вопросу Донбасса

Москва, 1 ноября. Известный телеведущий Владимир Соловьев призвал власти Киева «прийти в чувство» после заявления министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о выплате неких «репараций» со стороны России.

Журналист удивился словам украинского министра о якобы необходимости выплаты денежных средств.

«Они страдают тяжелой формой душевного расстройства. Требовать репараций – с кого? Они нам не объявляли никакой войны, не вводили по поводу Донбасса военного положения, — отметил Соловьев.

Также телеведущий подчеркнул, что в минских договоренностях нет ни слова о том, что Россия является агрессором, и украинским властям нужно «чуть-чуть прийти в чувство» и перестать быть столь недальновидными.

«Если быть логичными, то Украина должна вернуть оккупированные земли Донбасса. И Украина должна выплатить компенсацию того ущерба, который нанесла своими военными действиями», — высказался в интервью «Комсомольской правде» Соловьев.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия обязана выплатить Киеву «репарации», как только в Донбассе закончится вооруженный конфликт, при этом никаких сумм он не назвал.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году. Часть местных жителей отказалась признавать новую власть и образовали Донецкую и Луганскую народную республики. Киев продолжает считать ДНР и ЛНР частью Украины, а также ввел войска на территорию Донбасса.