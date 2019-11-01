Захарова раскрыла масштабы воровства американцами нефти у Сирии

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что США зарабатывают порядка 30 миллионов долларов ежемесячно на незаконной контрабанде сирийской нефти за границу. Другие подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Цивилизованное государство выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с ИГИЛ1 [«Исламское государство»1, запрещено в России – Прим. ФАН]. Напомню, ИГ1 было, по утверждению Вашингтона, уничтожено еще в марте. В обход собственных санкций вывозят США нефть из Сирии на сумму более 30 миллионов долларов в месяц», – приводит слова представителя МИД корреспондент ФАН.

Российское руководство уже не в первый раз обращает внимание на наглую грабительскую деятельность американцев за Евфратом в САР. Ранее Минобороны РФ опубликовало новые факты, подтверждающие существование криминального нефтяного бизнеса Соединенных Штатов в арабской республике.

На опубликованных военным ведомством снимках со спутника можно увидеть масштабные колонны нефтевозов, следующие от крупнейших месторождений, прежде всего – Аль-Танак, Аль-Омар и других, в направлении границы с Ираком под охраной американских спецназовцев. Официальный представитель МО Игорь Конашенков при этом заметил, что данные ресурсы принадлежат народу Сирии, а американцы, безусловно, не имеют никакого права распоряжаться ими.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал слова Вашингтона, который утверждает, что он «защищает» нефтяные поля САР, высокомерными. Глава российского МИДа добавил, что США почему-то считают возможным охранять залежи от самой страны и народа, где они находятся. Однако оккупантами являются именно сами американцы, которые не получали никакого приглашения со стороны Дамаска на то, чтобы разворачивать войска в Сирии.

Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей, даже обращался лично к Генсеку ООН Антониу Гутерришу, требуя осудить незаконное присутствие США в САР и нелегальное эксплуатирование американцами сирийских ресурсов.

«Соединенные Штаты говорят, что будут оказывать вооруженное сопротивление всем, кто попытается лишить их незаконного источника прибыли, включая самих сирийцев, которым по праву принадлежит эта нефть. США и подконтрольные американцам курдские боевики ничем не лучше для Сирии, чем ИГИЛ», — подчеркнул глава ФЗНЦ в своем письме.

По мнению доктора военных наук Анатолия Матвийчука, тот факт, что Соединенные Штаты вышли в Сирии (и не только там) далеко за рамки правовых норм, уже стал очевидностью для всех, в том числе и для их самых близких союзников. Однако США способны оказывать колоссальное политическое давление на многие страны, из-за чего они вынуждены молчать. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Безусловно, такое вопиющее присваивание чужих нефтегазовых месторождений полностью противоречит международному законодательству. Более того, если бы военное присутствие американцев на территории САР было как-то юридически оправдано, они, конечно, даже в таком случае не имели бы права заниматься разработкой и продажей ресурсов. Вашингтон же позволяет себе это даже без специальной санкции ООН и официального запроса официального сирийского правительства. Поэтому данную деятельность США можно, безусловно, квалифицировать как преступление с точки зрения международного права», – убежден эксперт.

Однако это мы можем сделать, лишь основываясь на здравом смысле, но, к сожалению, не на официальном уровне. Причина в том, что Вашингтон имеет мощные рычаги давления на многие государства.

«Почему молчит мировое сообщество? Дело в том, что именно Штаты создают мнение коллективного Запада. Именно они специально формировали вокруг себя все крупные системы международного воздействия. Соответственно, кто будет открыто выступать против Вашингтона на таких площадках? Если только он сам – лишь в таком случае справедливое мнение о преступлениях американцев будет поддержано большинством. Пока его могут свободно высказывать лишь единицы», – подчеркнул наш собеседник.

Даже главная международная площадка – ООН – вряд ли сможет как-то повлиять на США. Власти САР неоднократно направляли туда официальные запросы с требованием поспособствовать выходу американских войск из Сирии, но все они остались без ответа.

«Добиться ухода американцев оттуда можно только через Организацию Объединенных Наций, но она сейчас сама попала в кабалу Соединенных Штатов. Вспомним, о недавнем отказе в выдаче виз российским дипломатам. Это показывает, что Вашингтон самолично как хочет, так и управляет всей администрацией ООН. То есть США создали систему круговой поруки и поручную практику зависимости всех международных административных органов от финансирования из Белого дома», – подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.