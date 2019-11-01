Вопрос о воровстве США и курдами нефти Сирии надо поднимать в ООН, заявил Баранец

Москва, 1 ноября. Вопрос о претензиях Вашингтона на сирийскую нефть необходимо выносить на рассмотрение ООН, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Американцы как грабители внаглую высасывают черное золото, нефть из Сирии. Это уже подлежит рассмотрению на высших эшелонах Организации Объединенных Наций», — заявил он.

Эксперт указал на то, что в ООН «кроме россиян, китайцев, Ирана, Ирака никто не вякает».

«Все остальные молчат, пока Трамп нагло грабит сирийскую нефть», — подчеркнул Баранец.

Напомнил он и о том, что Штаты тесно сотрудничают с курдскими боевиками в Сирии, преследуя общие нефтяные интересы. Причем механизм взаимодействия Вашингтона с курдами менялся с течением времени: сначала США снабдили курдов оружием, за что те должны были стать ударной силой в борьбе западной коалиции против Сирийской арабской армии. Однако, как заметил военный обозреватель, курдские боевики понимали, что, если они развернут открытые боевые действия против САА, жизнь может сложиться по-разному, «а им фактически жить на территории Сирии».

В свою очередь, Трамп понимал, как важно Штатам сохранить оккупацию нефтяных полей в Заевфратье, и для этого перебросил туда из Ирака 500 американских военных и танковый батальон. И все это при том, что Штаты находятся в Сирии без официального разрешения Дамаска. Присутствие США в Сирии осуждают и Россия, и Турция. Эта позиция Москвы и Анкары была четко отражена в меморандуме, который президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи 22 октября. Баранец подчеркнул: в документе четко прописано, что любые иностранные войска, пришедшие на территорию САР без разрешения законного правительства, обязаны ее покинуть.

«Безусловно, сейчас и Россия, и Турция ставят вопрос перед ООН о том, чтобы Трамп убрал свои войска из Заевфратья», — добавил он в комментарии изданию «Политика сегодня».

По его мнению, Трамп отдает себе отчет, что Дамаск так просто не смирится с тем, что США крадут сирийскую нефть. А воровство чужих ресурсов грозит обернуться новыми боевыми действиями. Именно поэтому «хитропупый Пентагон» рекомендовал Трампу пообещать курдам «жирный кусок мяса». Иными словами, поставить условие, что если курдские формирования будут защищать эти нефтяные поля, то в дальнейшем смогут получить их в свое безраздельное пользование, заключил Баранец.

Ранее доказательства контрабанды сирийской нефти американцами на минувшей неделе представило и Минобороны. Ведомство опубликовало спутниковые снимки, на которых можно видеть скопления бензовозов, которые вывозят нефть за пределы САР. Конвои охраняются сотрудниками американских ЧВК. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что доходы от продажи переработанной нефти поступают прямиком на счета спецслужб США.

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что американцы контролировали воровство нефти в Заевфратье до и после разгрома запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Именно при поддержке Штатов курдские боевики оккупировали восточный берег Евфрата и стали заниматься самым настоящим геноцидом местного населения. При этом в их рядах растворились и недобитые боевики ИГ1.

В США своих намерений контролировать месторождения нефти в Сирии не скрывают. Эти планы подтвердил глава Пентагона Марк Эспер. Он заявил, что Вашингтон «ответит при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности американских сил там».

1 Организация запрещена на территории РФ.