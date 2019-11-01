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Сирия стала заложником амбиций США, разворовывающих нефть вместе с курдскими боевиками

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США пытаются скрыть провал в Сирии, откупившись ворованной курдскими боевиками нефтью

Москва, 1 ноября. Сирия стала жертвой политических амбиций американских властей, которые вместе с террористическими формированиями курдов оккупировали территорию страны и разворовывают нефть, заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Пентагон подтвердил планы Вашингтон и дальше контролировать оккупированные районы Сирии, богатые нефтью. Глава оборонного ведомства США Марк Эспер заявил, что якобы оккупация территории Сирии необходима для «защиты» от террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ), а также для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям.

«Эти ресурсы важны, чтобы «Демократические силы» могли выполнять свою миссию, делать то, что нужно делать в регионе», ― заявил Эспер.

Под «миссией» курдских боевиков глава Пентагона понимает незаконную добычу и контрабанду сирийской нефти при содействии США. Курдские вооруженные формирования вторглись на богатую нефтью территорию Сирии, вступив в союз с ИГ1. Террористы ИГИЛ1 контролируют нефтяные поля, позволяя США и курдским боевикам незаконно выкачивать нефть, принадлежащую сирийскому народу.

США пытаются скрыть провал в Сирии, откупившись ворованной курдскими боевиками нефтью

Вашингтон открыто заявляет о своих притязаниях на нефтяные ресурсы Сирии, даже не пытаясь оправдать оккупацию части суверенного государства. Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что США пытаются всеми силами укрепить военные и экономические позиции после геополитической неудачи, наращивая свое присутствие в регионе.

«Это показывает, что, потерпев геополитическую неудачу, власти США пытаются укрепить свои военные и экономические позиции, попутно обогатив некоторых лоббистов из нефтегазового сектора экономики, которые начали хищническую добычу ресурсов в чужой стране», ― заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Простаков считает, что решение президента США Дональда Трампа бороться за сирийские ресурсы призвано стать ключевым пунктом его предвыборной программы. К сожалению, жертвой корыстных интересов США оказалась Сирия.

«Трамп после символического исполнения обещания по выводу войск из Сирии показывает, что без серьезных аргументов сдавать рубежи не собирается, что может стать его аргументом и во внутренней политической борьбе. А Сирия вновь стала заложником амбиций и аппетитов американских политиков, военных и корпораций, которые наплевательски относятся к международному праву и суверенитету страны», — добавил эксперт.

США пытаются скрыть провал в Сирии, откупившись ворованной курдскими боевиками нефтью

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК. Ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни ИГ не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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