Сирия стала заложником амбиций США, разворовывающих нефть вместе с курдскими боевиками

Москва, 1 ноября. Сирия стала жертвой политических амбиций американских властей, которые вместе с террористическими формированиями курдов оккупировали территорию страны и разворовывают нефть, заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Пентагон подтвердил планы Вашингтон и дальше контролировать оккупированные районы Сирии, богатые нефтью. Глава оборонного ведомства США Марк Эспер заявил, что якобы оккупация территории Сирии необходима для «защиты» от террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ), а также для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям.

«Эти ресурсы важны, чтобы «Демократические силы» могли выполнять свою миссию, делать то, что нужно делать в регионе», ― заявил Эспер.

Под «миссией» курдских боевиков глава Пентагона понимает незаконную добычу и контрабанду сирийской нефти при содействии США. Курдские вооруженные формирования вторглись на богатую нефтью территорию Сирии, вступив в союз с ИГ1. Террористы ИГИЛ1 контролируют нефтяные поля, позволяя США и курдским боевикам незаконно выкачивать нефть, принадлежащую сирийскому народу.

Вашингтон открыто заявляет о своих притязаниях на нефтяные ресурсы Сирии, даже не пытаясь оправдать оккупацию части суверенного государства. Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что США пытаются всеми силами укрепить военные и экономические позиции после геополитической неудачи, наращивая свое присутствие в регионе.

«Это показывает, что, потерпев геополитическую неудачу, власти США пытаются укрепить свои военные и экономические позиции, попутно обогатив некоторых лоббистов из нефтегазового сектора экономики, которые начали хищническую добычу ресурсов в чужой стране», ― заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Простаков считает, что решение президента США Дональда Трампа бороться за сирийские ресурсы призвано стать ключевым пунктом его предвыборной программы. К сожалению, жертвой корыстных интересов США оказалась Сирия.

«Трамп после символического исполнения обещания по выводу войск из Сирии показывает, что без серьезных аргументов сдавать рубежи не собирается, что может стать его аргументом и во внутренней политической борьбе. А Сирия вновь стала заложником амбиций и аппетитов американских политиков, военных и корпораций, которые наплевательски относятся к международному праву и суверенитету страны», — добавил эксперт.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК. Ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни ИГ не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.