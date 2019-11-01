Делать выбор в пользу России. Москалькова о важности патриотизма при защите прав человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова занимает должность чуть больше трех лет. Она успела помочь сотням, если не тысячам человек. Приоритетные задачи ее деятельности — защита заключенных, женщин и трудовых прав граждан. А патриотизм, по мнению омбудсмена, живет в сердце у каждого.

Москалькова — заслуженный юрист России, назначена на пост главного правозащитника страны в 2016 году. В работу она включилась моментально, на посту омбудсмена продемонстрировала максимальную компетентность и эффективность, вопреки предсказаниям многочисленных критиков. Ее энтузиазму удивились даже коллеги из Совета по правам человека, в частности, правозащитник Андрей Бабушкин.

«С одной стороны, я был рад, что Татьяна Николаевна так быстро включилась в работу УПЧ, с другой стороны, мне было немного стыдно, что, зная ее более 20 лет, я сомневался, что у нее получится», — сказал он.

До того, как Москалькова стала омбудсменом, она заседала в парламенте: в 2011 году ее избрали депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». В Государственной думе Татьяна Николаевна предложила ряд правозащитных инициатив: например, закон «День за два, день за полтора», по которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня пребывания в колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении, предложила именно она. Кроме того, Москалькова последовательно выступает за улучшение условий содержания женщин в российских тюрьмах. По ее словам, женщин, отбывающих наказание, нужно отпускать повидаться с детьми вне мест лишения свободы.

На посту омбудсмена Татьяна Николаевна также добилась успехов. Ее аппарат рассматривает несколько десятков тысяч жалоб ежегодно, сама омбудсмен регулярно посещает российские тюрьмы для бесед с заключенными.

В 2019 году Москалькова выступила на стороне девушек из Тольятти, которые отстаивали право на военную службу по контракту на воинских должностях водителей, механиков, танкистов, стрелков и снайперов. Недопуск женщин на некоторые военные специальности омбудсмен посчитала проявлением дискриминации и направила на защиту девушек собственного представителя.

Патриотизм для Татьяны Николаевны не только неотъемлемая часть правозащитной деятельности — она защищает права россиян по всему миру, — но и глубокое личное чувство.