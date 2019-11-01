Один день с поморами в древнем селе на Белом море. Репортаж ФАН

Терский берег Белого моря — уникальное место на Кольском полуострове. Здесь на огромной территории почти в 20 тысяч квадратных километров живет чуть больше пяти тысяч человек. В основном это поморы, потомки древних новгородцев, пришедших сюда, по разным версиям, 700 или даже тысячу лет назад.

До сих пор в жизни терских поморов сохранились отголоски древнего уклада. Например, как выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, многие старожилы, ненадолго уходя из дома, двери на замок не запирают, а просто ставят батожок к двери. Это одновременно и знак доверия к односельчанам, и предупреждение, что хозяин отошел и звать его не стоит.

Городов на Терском берегу нет. Сельское население, как и везде по России, сокращается. Люди уезжают туда, где, как им кажется, жизнь комфортнее и веселее — в города. Но есть, тоже как и по всей России, свои исключения.

Одно из таких исключений — мурманчанин Александр Шитарев. Он родился и до зрелых лет жил в городе. Работал таможенником, поэтому хорошо юридически подкован и вполне мог вести успешный бизнес в Мурманске или каком-то другом крупном городе.

Однако с возрастом Александра потянуло к корням. Его предки по материнской линии жили в небольшой поморской деревне на Терском берегу Белого моря — Оленице. Сейчас здесь постоянно проживают всего 26 человек.

Александр стал, как и его предки, заниматься рыбным промыслом в Белом море. И это занятие пришлось ему по вкусу. Большую часть года он проводит в Оленице, изредка наведываясь в Мурманск по делам. Односельчане зовут его своей «головой», поскольку нередко он отстаивает их интересы в различных инстанциях.

Корреспондент ФАН провел день с помором, ратующим за сохранение традиционного образа жизни на Терском берегу.

Испокон века местные жители ловили рыбу в море на тонях. Тони — небольшие рыбопромысловые участки, на которые поделен берег Белого моря. Обычно на каждой тоне стояла избушка. Сейчас их по большей части заменили разного рода бытовки. В них во время промысла поморы живут сутками, а то и неделями.

«В этом году мы по квоте выловили 4 тонны горбуши и тонну селедки», — рассказывает Александр.

Этот промысел принес всего около полумиллиона рублей прибыли. Конечно, в городе возможностей заработать гораздо больше, но здесь, в поморской деревне, мой собеседник чувствует себя своим и на своем месте, и это самое главное.

На моторной лодке плывем проверять сети. В это время года ход горбуши уже закончился, поэтому попадается мало рыбы, которая в основном идет на стол самих рыбаков.

Пасмурное низкое небо почти сливается с морем. В этом беспредельном негромком просторе вырастает весомость каждого человека с его радостями и печалями.

Радости поморов просты и понятны: вкусная рыба на столе — такой ни за какие деньги не попробуешь в самых дорогих ресторанах; приезд детей и внуков из городов, душевная беседа, банька пару раз в неделю, тепло от добротной кирпичной печи.

Печалей или, говоря современным языком, проблем тоже хватает. О них и рассказывает собеседник ФАН.

Гордость Терского берега — атлантический лосось, которого обычно называют семгой. Вот только становится его все меньше. В отличие от того садкового лосося, который мы покупаем в супермаркетах, здешняя семга — рыба, растущая в естественных условиях. Она нерестится в чистейших реках.

Но семужий молодняк скоро уходит в Атлантический океан. Причем у каждой реки — свое стадо семги, которое, ведомое какой-то необъяснимой интуицией, из поколения в поколение проходит в океане один и тот же путь, а потом возвращается на нерест в родную реку. Если выловить все это природное стадо в реке и запустить мальков из рыборазводных заводов, то у них уже не будет этой таинственной способности, позволяющей отыскивать самые ценные кормовые участки в океане и возвращаться к нерестилищам, где сами появились на свет.

«Сегодня получается, что для нас, тех, кто ловит рыбу в море на тонях, вылов семги запрещен. Квот не выделяют, — рассказывает Александр Шитарев. — Зато на реке раздаются лицензии для любительской ловли. В общей сложности разрешается выловить десятки тонн этой рыбы, численность которой ограничена».

Однако неписанный поморский закон с древних времен гласит: лови семгу на море, но не в реке, где она нерестится. Жизнь поморов всегда зависела от красной рыбы, они понимали, что переловив ее в своей реке, останутся ни с чем, потеряют не просто рыбу, но один из важных источников жизни в суровых северных условиях. Поэтому на реках лосося ловили лишь в крайних случаях.

«Теперь же получается все наоборот, — говорит собеседник ФАН. — И это сказывается на количестве семги в реках. В одной из крупнейших рек Кольского полуострова — Умбе — природной семги почти не осталось. Приходится регулярно выпускать мальков с рыборазводного завода, чтобы хоть что-то попадалось на спиннинги заезжих рыбаков-любителей».

Получается, что многие поморы теперь не имеют возможности легально ловить семгу.

«Сейчас попал под запрет даже так называемый прилов семги, — поясняет Александр. — Это когда мы ловим по квоте, к примеру, треску, но можем в небольших количествах забирать и случайно попавшие в сети другие виды рыб, в том числе семгу».

Даже если семга задохнулась в сети, рыбаки обязаны выбросить ее в море. А если контролирующие чиновники найдут случайно или не случайно попавшегося в улове лосося — сразу заводится уголовное дело.

«Мы занимаемся промышленным ловом, хоть и в небольших объемах, — говорит Александр. — И получается, что даже 1-2 особи семги на 200-300 килограмм горбуши недопустимы. А эти рыбы похожи, не всегда в массе улова их легко отличить».

Пограничники, в функции которых входит и борьба с браконьерством, все сидят на море. А что творится в реках, особенно верховьях, мало кто знает. Инспектора туда редко наведываются, никому не хочется лезть в глухую тайгу, кормить комаров, говорит Александр.

Сейчас поморы терского берега активно борются за то, чтобы внести изменения в правила рыболовства. На их стороне и некоторые ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Тем более что в соседней Архангельской области подход несколько другой. Там как раз разрешен прилов семги. Получается, что море одно — Белое, — а правила разные», — говорит Шитарев.

И еще одно беда угрожает традиционному промыслу на Терском берегу. Чтобы получить право использовать рыбопромысловый участок, надо выиграть аукцион. По его условиям тоню дают на 10 лет. Но в последние несколько лет ввели правило: чтобы участвовать в аукционе, у предпринимателя должен быть свой рыбоперерабатывающий завод.

«Сложность тут в том, что у тебя должно быть помещение, отвечающее всем санитарным нормам, — рассуждает житель Оленицы. — Чтобы построить самый минимальный заводик для посола рыбы, необходимо вложить не меньше 7-8 миллионов рублей. И для чего нам эти траты, если мы уже много лет в охлажденном виде продаем рыбу? И у нас всю ее с удовольствием раскупают как местные жители, так и предприниматели из городов».

При этом, по его словам, критерии переработки все время меняются. Раньше можно было заморозить рыбу, и уже считалось, что это переработка. Теперь — нет: надо солить, коптить, вялить. Без этого на аукцион не допускают. Последние аукционы за право ловить на тонях в Мурманской области просто не состоялись. У людей, подававших заявки, не было своих мощностей, и их не допустили.

Не удивительно, что из 26 тоней, которые существовали на Терском берегу в 2000-е годы, сейчас действуют только 10.

Впрочем, сам Александр, которому тоже предстоит участвовать в новом аукционе через несколько лет, подстраховался тем, что построил на своей тоне относительно недорогую коптильню, которая тем не менее тоже подходит под понятие рыбоперерабатывающей мощности.

Шитарев собирается бороться за права земляков-поморов с помощью юридических разбирательств.

«Дело в том, что нигде напрямую в законе не указано, что у тех, кто ловит рыбу по квотам, должны быть свои рыбоперерабатывающие мощности. Из документов следует, что те, у кого они есть, имеют дополнительные шансы выиграть аукцион, поскольку за это начисляются дополнительные баллы. Не более того», — поясняет собеседник ФАН.

Такая практика — допускать к аукционам только тех, у кого есть своя рыбопереработка, — сложилась на Дальнем Востоке, прежде чем ее перенесли на всю страну. Но там это было отчасти оправдано, поскольку нередко аукционы выигрывали предприниматели со стороны, дававшие больше денег. При этом их совершенно не заботило, что для местных надо создавать рабочие места. А как раз местные рыбопромысловики, имеющие заводы, нередко аукционы проигрывали.

«Но там совершенно другие объемы вылова горбуши — миллионы тонн. И там, конечно, все эти заводы оправдывают себя. У нас же, как правило, — нет. Поэтому мы с товарищами будем добиваться и, я думаю, добьемся отмены этого законодательного парадокса», — говорит Александр.

Летом, во время нерестового хода горбуши, в Оленицу, Варзугу, Кашкаранцы и другие села приезжают дети и внуки поморов. Они видят мерцающую красоту терского побережья, дышат здоровым морским воздухом, едят натуральную еду. Наверно, кто-то из них, пожив городской жизнью, захочет припасть к своим истокам, как сделал это Александр Шитарев. И не обезлюдеет Терский берег, будет радовать своими красотами и дарами не только туристов, но и тех, кто останется жить здесь, пытаясь сохранять древние поморские традиции.

В последнее время возобновились разговоры о необходимости возрождения традиционного поморского промысла бельков — детенышей тюленей. Защитники природы считают такой виды добычи варварским. Тем не менее, в Канаде и Норвегии добыча бельков продолжается. 1 ноября косвенно в поддержку возобновления промысла высказался президент России Владимир Путин.

«Но отменить (охоту на бельков. — Прим. ФАН) оказалось нельзя, потому что это для местных жителей традиционный вид промысла. Они за счет этого живут», — сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, изначально было заявлено, что прекращение промысла бельков будет стоить бюджету России 30 миллионов рублей. В итоге в документе, принесенном на подпись, стояла сумма около трех миллиардов.