Москва, 1 ноября. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который потребовал от России репараций за разрушенный Донбасс.

По словам российского сенатора, выплат в данном случае нужно требовать с людей, которые начали войну в Донбассе. Речь, в частности, идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко, экс-главе СНБО Александре Турчинове и бывшем премьер-министре страны Арсении Яценюке.

«Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО. Тогда он обратится точно по адресу», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее Криклий потребовал от России выплаты репараций, за счет которых он намерен начать восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса. При этом министр подчеркнул, что Украина не станет платить за восстановление неподконтрольных территорий, которые разрушила украинская армия.

Отметим, что Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к внутриукраинскому конфликту. Все обвинения в свой адрес она объясняет попытками Киева оправдаться перед населением за свои неудачи.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.