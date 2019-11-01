Цемах рассказал о давлении на него украинских спецслужб ради «нужных показаний» по МН17

Москва, 1 ноября. Украинские следователи оказывали давление на жителя ДНР Владимира Цемаха, который был сперва похищен спецслужбами Украины, а затем освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, чтобы склонить к даче «нужных показаний» по делу малайзийского Boeing, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом рассказал сам житель ДНР в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, допросы вели украинские следователи вместе с представителями Нидерландов и Австралии. Следователь генпрокуратуры Украины, как отметил Цемах, грозил ему пожизненным заключением в присутствии иностранных специалистов и заявлял, что Киев не включит его в список на обмен удерживаемыми лицами.

«Представитель Генпрокуратуры сказал, что мне не обмен, мне пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что ты ответишь этим товарищам», — сказал Цемах, которого на Украине называют «ключевым свидетелем по делу МН17».

Мужчина добавил, что следователи пообещали ему освободить от приговора, вывезти в Нидерланды и предоставить там жилье, если он даст «нужные показания» по делу о сбитом малайзийском лайнере.

«Предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило», — сказал Цемах, добавив, что он отказался от таких «привилегий».

Ранее Цемах сообщил, что рассматривает возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

Напомним, летом этого года украинские спецслужбы похитили экс-командира ПВО ДНР с территории республики и тайно вывезли его в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР требовали вернуть похищенного мужчину и призывали международное сообщество вмешаться в ситуацию. Несмотря на недовольство Амстердама, в сентябре Цемах был включен в список удерживаемых лиц для обмена между Москвой и Киевом.

Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донбасса в июле 2014 года. Международная группа следователей заявила, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук». В Минобороны России сообщили, что ракета принадлежит ВСУ.