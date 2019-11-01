Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Москва, 1 ноября. Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился мнением о предстоящем выездном матче «армейцев» с «Зенитом».

«Безусловно, у ЦСКА имеются определенные проблемы с составом. Поэтому тот факт, что команда проводила матч посередине недели, можно считать некоторой сложностью. В то же время «Зенит», у которого также был кубковый матч в среду, в нынешнем сезоне имеет 2, а то и 2,5 состава, что и доказала игра на Кубок», — сказал специалист.

По его мнению, для «армейцев» хорошим результатом будет, если команда не проиграет петербуржцам.

«Я думаю, непроигрыш будет для ЦСКА достойным результатом. Как скажется победа в кубковой встрече? Думаю, определенный эмоциональный импульс команда получила, забив в концовке такому непростому сопернику как «Уфа». Но сейчас у команды все мысли о «Зените», — отметил тренер.

Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.