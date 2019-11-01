Москва, 1 ноября. Вооруженные формирования курдов не готовы обсуждать вопрос о присоединении к армии Сирии. Об этом заявила глава исполкома партии «Демократический союз» (PYD) Ильхам Ахмед.

Министерство обороны Сирии призвало арабо-курдские отряды из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) вступить в ряды правительственных войск. По словам Ахмед, в настоящее время курдские вооруженные формирования не готовы присоединиться к Сирийской арабской армии. Однако сирийские курды готовы начать переговоры с Дамаском по данному вопросу.

«Мы хотим сесть за стол [переговоров]. Сирийская армия и SDF сходятся во взглядах, однако никогда не сражались вместе», — сказала Ахмед.

Стоит отметить, что курдские формирования отказались идти на предложение Дамаска, который первым сделал шаг навстречу, предложив им легализовать свой статус.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на северо-востоке Сирии. Главной целью было создание зоны безопасности в северных районах Сирии, граничащих с Турцией. Кроме того, турецкие военные блокировали трассу М-4, которую террористы использовали для доставки боеприпасов.

Военная операция Турции была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали с боевиками ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены вывести из северных районов Сирии американских военных из-за турецкой операции против курдских боевиков. 15 октября власти США объявили о выводе подавляющей части американской группировки из северо-восточных районов Сирии. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении операции в Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В настоящее время в рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северо-восточных районов Сирии российскими и турецкими военными.

23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии. Однако в настоящее время отряды курдских террористов продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.