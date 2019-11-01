Турция и РФ задействовали бронетранспортеры в первом общем патрулировании границ Сирии

Дамаск, 1 ноября. Восемь бронетранспортеров участвуют в совместном патрулировании Турции и России на востоке зоны операции «Источник мира».

Об участии бронированных машин в первом совместном патруле двух стран сообщило Минобороны Турции.

«Маршрут следования патруля отслеживают беспилотные летательные аппараты, — подчеркнули военные представители.

Ранее Россия перебросила дополнительную технику на север Сирии, откуда военная полиция РФ совместно с турецкими бойцами должна начать патрулирование приграничных районов.

22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате главы стран подписали соглашение, согласно которому Анкара на время прекращает военную антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории России).

Российский эксперт назвал уникальным военное сотрудничество РФ и Турции по отводу курдов в Сирии, отметив успешное развитие российско-турецких дипломатических отношений.

1 Организация запрещена на территории РФ.