Дамаск, 1 ноября. Президент Сирии Башар Асад в шутку восхитился президентом США Дональдом Трампом, который, в отличие от своих предшественников, не пытается скрыть преступлений, совершаемых вместе с курдами из бандформирований.

Сирийский лидер обратил внимание на то, что Трамп открыто заявляет о том, что американцы и их союзники присваивают себе сирийскую нефть, ничуть не смущаясь данному факту. При этом Асад считает, что в условиях войны нет ничего лучше, чем «откровенный враг».

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что открытость Трампа связана с тем, что он по натуре бизнесмен. Поэтому все, что делает американский лидер в Сирии, продиктовано логикой коммерсанта.

«Мы видим, что он оккупировал нефтяные поля Сирии и выкачивает нефть, пытаясь снизить расходы на операции США в регионе. Он пытается хоть как-то экономически оправдать огромные расходы, которые несет его страна из-за присутствия на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт порталу «Экономика сегодня».

Именно этим объясняется неожиданное предательство американцами курдских боевиков и выход из Сирии. По словам Юшкова, здесь вновь прослеживается логика бизнесмена: курды перестали приносить дивиденды и больше не нужны, а захват сирийских нефтяных полей выгоден для Соединенных Штатов.

Напомним, что курдские радикалы ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. С тех пор они незаконно качают сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

Незаконно находящиеся в Сирии военные США, которые поддерживают курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если сирийская армия попытается вернуть принадлежащие государству недра.