В России ликвидировано движение «За права человека»

Москва, 1 ноября. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За права человека», главой которого являлся правозащитник Лев Пономарев.

«Административное исковое заявление Минюста удовлетворить, ликвидировать движение и его структурные подразделения», — такое решение принял сегодня Верховный суд РФ.

Сведения об общественной организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Причиной подачи иска стали многочисленные нарушения движения «За права человека» закона об иностранных агентах. Кроме того, признаки иноагента у организации были установлены в ходе внеплановой документарной проверки, сообщает RT.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Пономарев планирует воспользоваться этой возможностью, так как он не согласен с решением суда.

Напомним, что движение «За права человека» попало в список иноагентов в феврале 2019 года. Предположительно, поводом для этого стало финансирование некоммерческой организацией Пономарева «Горячей линии». Кроме того, общественная организация получала гранты от комитета ОНН и посольства Франции.

Примечательно, что статус иностранного агента движение также получало в 2014 году, пишет НСН, однако позже «За права человека» вынесли из реестра иноагентов.