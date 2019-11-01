Похищенный Киевом экс-командир ПВО ДНР может обратиться в международный суд



Москва, 1 ноября. Похищенный украинскими спецслужбами бывший командир ПВО ДНР Владимир Цемах не исключил своего обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

«Рассматриваю такую возможность. Я считаю, что это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне», — сказал Цемах в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам мужчины, когда он был в СИЗО на Украине, к нему не пускали врачей, а допросы проводились без присутствия адвокатов. Причем допрашивали его не только сотрудники Службы безопасности Украины, но и представители полиции Нидерландов и Австралии. Цемах подчеркнул, что они оказывали на него психологическое давление, потому что хотели получить «нужные им доказательства» причастности военных ДНР и России к авиакатастрофе малайзийского пассажирского самолета.

Напомним, Boeing-777 разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, выполняя рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Международная группа следователей заявила, что самолет сбили из ЗРК «Бук». По данным Минобороны РФ, ракета, поразившая лайнер, принадлежит ВСУ. Кроме того, МО РФ установило, что видеозапись (которую международные следователи представили как главное доказательство) о том, как российский «Бук» якобы перемещается на территорию Украины, на самом деле была сфальсифицирована.

В июне этого года украинские спецслужбы похитили Цемаха с территории ДНР и тайно вывезли его в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти Донецкой Народной Республики требовали от Украины вернуть своего жителя, а также призывали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. Глава республики Денис Пушилин тогда заявил, что Киев похитил Цемаха, чтобы сфальсифицировать обстоятельства крушения малайзийского Boeing.

В сентябре прокуратура Нидерландов объявила Цемаха подозреваемым по делу о крушении MH17. Притом что житель ДНР на самом деле никак не связан с делом MH17. Его супруга ранее объясняла, что в момент трагедии Цемах не был прикомандирован, а на должность начальника ПВО города Снежное его назначили через несколько месяцев после трагедии — в октябре 2014 года. В сентябре, несмотря на недовольство Амстердама, экс-командира ПВО ДНР включили в списки освобожденных в рамках соглашения Москвы и Киева по обмену удерживаемыми лицами.