Совместные усилия России и Турции приближают мир в Сирии

Совместное патрулирование военнослужащих РФ и Турции на севере Сирии после отвода с этой территории курдских террористов поможет приблизить страну к миру. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Дополнительный контингент

Российская Федерация дополнительно перебросила около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей на север Сирийской Арабской Республики (САР), где военная полиция совместно с турецкими военными должны начать патрулирование приграничных районов. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Сообщается, что военная полиция РФ каждый день будет проходить не меньше десяти населенных пунктов. Сегодня отрабатываются маршруты совместного контроля.

Кроме того, в оговоренных местах российский бронеавтомобиль «Тигр» будет встречать турецкую колонну, после чего продолжит движение по маршруту. Патруль за пять часов должен будет преодолеть расстояние 150 километров. На каждой контрольной точке будет проводится доклад.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итогом стало подписание соглашения о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Курдским боевикам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров.

Ранее курдские террористы захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации.

На захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские боевики угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

Приблизить Сирию к миру

По мнению Владимира Соловейчика, переброска порядка 300 человек и 20 бронемашин, относящихся к военной полиции Вооруженных сил РФ, на север Сирии, поближе к турецкой границе вполне разумна. Такого рода патрулирование вдоль государственной границы САР и Турецкой Республики вытекает из взятых на себя российским руководством обязательств, зафиксированных в недавнем меморандуме в Сочи.

Также, по мнению аналитика, совместное патрулирование военнослужащих РФ и Турции сохранит эти земли под юрисдикцией САР и создаст условия для восстановления там законной власти президента Башара Асада. Кроме того, в случае обострения ситуации группировка российских военнослужащих может быть усилена и остудить «горячие головы» курдских боевиков на захваченных ими территориях.

Как отметила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, достигнутые договоренности начинают соблюдаться. Меморандум выполняется. Россия плотнее погружается в процесс политического взаимоотношения с Турцией.

«Кроме того, Россия в поле контролирует курдский вопрос, чтобы избежать возможных провокаций и эскалации конфликта. Также Россия окончательно закрепляет статус державы, гарантирующей и обеспечивающей безопасность в регионе. По факту сейчас происходит завершающей этап сирийской конфликта. Чем быстрее все пункты меморандума будут выполнены, тем быстрее война приблизится к миру», — заключила Наталия Елисеева.

Ранее сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что совместный меморандум России и Турции по Сирии предотвратил атаки вооруженных формирований курдов на сирийские территории. «Этого удалось достигнуть благодаря меморандуму РФ и Турции в Сочи», — заметил сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.