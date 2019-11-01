Соратница Порошенко пошла под суд за угрозу Зеленскому

Киев, 1 ноября. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Софии Фединой, сообщил в Facebook член партии «Слуга народа» Александр Качура.

Согласно его записи, дело открыто против Фединой и активистки Маруси Зверобой из-за их призывов к «убийству человека и свержению государственной власти».

«Передайте кто-то Зверобой и Фединой номер уголовного производства по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти», — написал украинский парламентарий, прикрепив фото с номером дела.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что поведение депутата от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко рассмотрит комиссия Рады по этике.

Соратница Порошенко обрушилась с критикой на главу украинского государства Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. Она была возмущена поведением президента страны, заявив, что «так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли». Теперь депутат пойдет под суд за угрозу Зеленскому.

Позже на YouTube-канале Фединой появилась видеозапись, где Зверобой нецензурно критикует политику Зеленского, а после женщины переходят к перечислению способов его возможной смерти.

Глава Украины, прибыв в субботу в Золотое для обсуждения с украинскими военными отвода сил, в ответ на вопрос, планирует ли он встречаться с участниками акции, выступающими против «формулу Штайнмайера», заявил, что силовики посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.