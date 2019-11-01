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Соратница Порошенко пошла под суд за угрозу Зеленскому

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Соратница Порошенко пошла под суд за угрозу Зеленскому

Киев, 1 ноября. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Софии Фединой, сообщил в Facebook член партии «Слуга народа» Александр Качура.

Согласно его записи, дело открыто против Фединой и активистки Маруси Зверобой из-за их призывов к «убийству человека и свержению государственной власти».

«Передайте кто-то Зверобой и Фединой номер уголовного производства по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти», — написал украинский парламентарий, прикрепив фото с номером дела.

Соратница Порошенко пошла под суд за угрозу Зеленскому

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что поведение депутата от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко рассмотрит комиссия Рады по этике.

Соратница Порошенко обрушилась с критикой на главу украинского государства Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. Она была возмущена поведением президента страны, заявив, что «так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли». Теперь депутат пойдет под суд за угрозу Зеленскому.

Позже на YouTube-канале Фединой появилась видеозапись, где Зверобой нецензурно критикует политику Зеленского, а после женщины переходят к перечислению способов его возможной смерти.

Глава Украины, прибыв в субботу в Золотое для обсуждения с украинскими военными отвода сил, в ответ на вопрос, планирует ли он встречаться с участниками акции, выступающими против «формулу Штайнмайера», заявил, что силовики посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

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