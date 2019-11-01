Машины с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения с 2020 года

Москва, 1 ноября. Машины с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в РФ с 2020 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить коллеги наши перевозчики», — сказал он.

Как заявил Акимов, если соответствующее решение будет принято, то «российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами». Он обратил особое внимание на то, что данный вопрос является системным, поэтому необходимо наладить координацию федеральных служб, «занимающихся не только контролем соблюдения правил безопасности дорожного движения, но и весогабаритного контроля».

«Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС особенно там, <…> где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу», — резюмировал Максим Акимов.

Ранее сообщалось, что в России к 2022 году должны быть подготовлены изменения в правила дорожного движения, учитывающие трафик беспилотных транспортных средств на дорогах. Вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко отметил, что нововведения в ПДД необходимо будет внести, когда в стране будут тысячи беспилотных автомобилей.