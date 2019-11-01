Захарова назвала неуважение к захоронениям красноармейцев в Европе «бациллой войны»

Москва, 1 ноября. Акты вандализма по отношению к памятникам и захоронениям бойцов Красной армии все чаще происходят в Европе, что вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она привела недавний пример с вандалами, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям в чешском городе Острава. Неизвестные написали на монументе «Будапешт 1956» и водрузили венгерский флаг. Местные власти отреагировали оперативно и очистили памятник. Захарова надеется, что чешские чиновники примут меры, чтобы подобных инцидентов в будущем не происходило. При этом она отметила, что в Европе по-прежнему остаются люди, желающие «взрастить бациллу войны».

Глумление над памятью героев войны также происходит и в Прибалтике. По словам представителя МИД РФ, в Эстонии произошел «шокирующий акт» — вандалы при помощи строительной техники снесли захоронение красноармейцев, а в Латвии осквернили памятник.

«Пока пресловутый ЕС что-то бесконечно декларирует, в Риге на памятнике воинам- освободителям была нанесена надпись «Оккупанты», которую потом стерли волонтеры», — отметила Захарова.

В противовес европейским вандалам дипломат привела другой пример. На лютеранском кладбище в Петербурге 23 октября был установлен памятник российскому юристу-международнику и дипломату Федору Мартенсу — одному из организаторов гаагских мирных конференций.

Именно ему приписывают так называемую «оговорку Мартенса», которая предписывает руководствоваться принципами гуманности, человечности и здравого смысла даже в тех ситуациях, которые никак не описаны в законодательстве. Захарова обратила внимание на то, что эта оговорку звучит прогрессивно даже в наши дни.