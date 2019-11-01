Дамаску необходимо завершить борьбу с курдскими террористами на севере Сирии

Дамаск, 1 ноября. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирийская арабская армия вошла в северо-восточные провинции, чтобы защитить мирных жителей и восстановить контроль Дамаска над этими районами.

Стоит отметить, что курдские террористы, которые незаконно находятся на этих территориях являются оккупантами и захватчиками. Однако, по словам президента Сирии, большая часть курдов, проживающих на севере САР лояльно настроены по отношению к Дамаску. Асад выразил уверенность, что Дамаску удастся выстроить прочный союз с сирийскими курдами.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Россия, Турция и Иран помогли властям Сирии отстоять целостность страны, однако Дамаску предстоит проделать большую работу для полного урегулирования сирийского кризиса.

«Главная задача для официального Дамаска — это реализовать возможность, которую дали эти три государства. И чтобы обеспечить полную безопасность, нужно завершить действия на северо-востоке страны, что позволит в определенной степени освободить территорию Сирии», — пояснил эксперт.

Кошкин также добавил, что незаконное присутствие иностранных военных на территории Сирии осложняет процесс восстановления контроля Дамаска над северными районами САР. В этой непростой ситуации войскам Сирии необходимо зачистить приграничные с Турцией сирийские территории, передает Nation News.

Напомним, силы международной коалиции во главе с США с 2014 года проводят в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом коалиция США действует в Сирии без разрешения официального Дамаска. В результате авиаударов сил международной коалиции во главе с США погибли более 1,2 тысячи мирных жителей Сирии.

Правительство Сирии неоднократно призывало Совет Безопасности ООН положить конец преступлениям, которые совершает международная коалиция в отношении мирного сирийского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.