Киев отложил разведение сил на участке в Петровском

Киев, 1 ноября. Киев снова отложил разведение сил на участке в Петровском. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам министра, 30 октября на этом участке якобы были зафиксированы обстрелы. В связи с этим дату отвода сил запланировали на 4 ноября.

«Действительно, обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября», — подчеркнул он.

Напомним, разведение войск в Донбассе в районе города Золотое началось 29 октября. Об этом объявила украинская сторона. Свою готовность начать этот процесс подтвердили военные Луганской Народной Республики. В районе Петровского разведение войск должно начаться после завершения отвода вооружений на участке в Золотом.

1 ноября стало известно, что ВСУ и военные ЛНР завершили первый этап разведения войск в Золотом. Несколькими днями ранее представители Донецкой Народной Республики заявили о переброске к линии соприкосновения дополнительные группы украинских националистов, которые хотят сорвать процесс мирного урегулирования конфликта. 30 октября Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта народная республика начнет проводить военные учения.