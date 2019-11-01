Захарова объяснила невыдачу американских виз членам делегации РФ для участия в ГА ООН

Москва, 1 ноября. Москва сталкивается с проблемой невыдачей виз иностранными государствами уже не первый год, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проблема с выдачей виз российским делегатам возникла «не сейчас», отметила Захарова, подчеркнув, что Россия сталкивается с такими шагами со стороны иностранных государств в течение ряда лет.

Она напомнила о визовом скандале, который разгорелся в конце сентября. Тогда власти США отказали в выдаче виз 19 членам российской делегации, которые собирались принять участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Следствие курса Вашингтона на политизацию работы ооновских площадок и давления на неугодных», — пояснила российский дипломат.

Напомним, членам делегации России, которые планировали принять участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Министерство иностранных дел РФ выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил,что всемирная организация обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США членам российской делегации.