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Кремль оценил итоги первого заседания конституционного комитета Сирии

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Кремль оценил итоги первого заседания конституционного комитета Сирии

Москва, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел совещание с членами Совета безопасности РФ, обсуждались вопросы внутрироссийской повестки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня президент РФ работает в Ново-Огарево. Состоялось оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совбеза Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента РФ Сергей Иванов.

Обсуждались текущие вопросы внутренней политики, реализация крупных международных проектов, в том числе газопроводов. Кроме того, была дана положительная оценка заседанию конституционного комитета Сирии в Женеве.

«Россия надеется, что третьи страны не будут оказывать давления на работу конституционного комитета Сирии», — добавил Песков.

Он сообщил, что в пятницу Путин проведет телемост с конференцией WorldSkills Hi-Tech, которая проходит в Екатеринбурге. Президент РФ будет обсуждать вопрос профессионального образования: как отлажена система, кто формулирует запрос на кадры, кто их готовит и как они востребованы.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования среди специалистов крупнейших предприятий страны в возрасте от 16 до 49 лет. В 2019 году WorldSkills Hi-Tech состоится в шестой раз — с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.

Организаторы соревнований — Союз «Молодые профессионалы», министерство промышленности и торговли РФ, правительство Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также крупнейшие холдинги и корпорации. Генеральный партнер WorldSkills Hi-Tech 2019 — нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг».

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