В Госдуме назвали бредом прогноз Климкина о наступлении РФ на Украину

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин пытается привлечь к себе внимание, заявляя о возможном нападении России на юг Украины, считает член комитета Госдумы по обороне, депутат Павел Дорохин.

Экс-министр иностранных дел Украины уверен, что Россия готовится к «полномасштабному удару» на юге страны. Об этом он заявил в эфире «Радио НВ».

Климкин полагает, что Москва намерена «раскручивать ситуацию» в Донбассе, чтобы объединить регион. По его словам, об этом говорит то, что недавний указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов распространен на всю территорию Донбасса.

«Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы объединить Донбасс — а они будут, они же паспорта выдают во всем Донбассе, и в нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу», — заявил бывший дипломат.

Этот воображаемый Климкиным удар поможет Москве решить сразу несколько проблем: получение контроля над Черным морем, создание Новороссии и сухопутных коридоров в Приднестровье и Крыму. Более того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства.

Как отмечает Павел Дорохин, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин был самым непрофессиональным из всех руководителей этого ведомства.

«Он был назначен на волне Майдана с целью того, чтобы поддержать националистическое лобби в правительстве. Этот человек был абсолютно беспринципным, и его профессиональный уровень всегда был низким. Он говорил только то, что советовали в Вашингтоне», — заявил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Климкин каждый год говорит, что Россия собирается напасть на Украину, подчеркивает Дорохин. Сейчас он это сделал ради того, чтобы привлечь внимание к себе.

«Он выставляет себя экспертом, который якобы в чем-то разбирается. Поэтому то, что он сказал, — полный бред. Он неофициальное лицо и пытается показать, что где-то нужен. К нему и раньше не прислушивались, когда он был министром. А сейчас таким новостям нужно минимум внимания уделять. Прокомментировали, строчку дали, и хватит», — сообщил парламентарий.

Напомним, украинское антикоррупционное бюро завело дело против Климкина. Дело возбудили по статье 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». Уточняется, что основанием для открытия дела стало обращение неизвестного гражданина в суд.

Позже бывший глава украинского МИД возмутился уголовным делом о превышении полномочий. Он подчеркнул, что возбужденное дело, по его мнению, не входит в подследственность НАБУ. Климкин заявил, что будет действовать очень жестко, если это попытка нанести ему репутационный ущерб.