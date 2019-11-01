Песков напомнил Киеву, кто начал гражданскую войну на Украине

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия должна выплатить Киеву «репарации» после окончания гражданского конфликта в Донбассе.

На вопрос журналиста о том, как Москва относится к заявлению украинского министра касательно «репараций», Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Не будем забывать, кто начал войну в Донбассе. Россия не является стороной конфликта. Все мы помним, кто начал конфликт. РФ делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Криклий заявил, что Россия должна выплатить Украине «репарации» после окончания гражданского конфликта в Донбассе. По его словам, пока рассматривается лишь восстановление подконтрольной Киеву части Донбасса. Криклий обратил внимание на то, что украинцы не будут платить за неподконтрольную территорию. Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление украинского министра, отметив, что это политический троллинг, на который не имеет смысла обращать внимание.