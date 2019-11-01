Книга ФАН «Наш человек в Киеве» ставит перед проштрафившейся DW новые неудобные вопросы

Немецкая телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle, уличенная в грубом вмешательстве во внутренние дела РФ, ранее была неоднократно замечена в подозрительно лояльном отношении к украинским неонацистам.

О том, как украинская редакция DW в 2016 году манипулировала фактами, скрывая от европейских зрителей истинное лицо радикалов, хозяйничающих на Украине, подробно рассказывается в книге Федерального агентства новостей «Наш человек в Киеве», написанной на основе киевских репортажей корреспондента ФАН Игоря Петрашевича.

В книге на основании свидетельств и фактов убедительно доказано, что штатные журналисты и стрингеры Deutsche Welle, работавшие в Киеве, получали прямые указания от руководства DW не афишировать деятельность украинских неонацистских группировок и всячески скрывать подробности их нападений на русскоязычных граждан, их антисемитскую риторику и акты вандализма, организованные ими погромы цыган и так далее.

Репортажи о подобных акциях неонацистов подвергались в DW прямой цензуре, факты о преследовании русских и русскоязычных граждан Украины сознательно скрывались, дискриминация русского языка и культуры всячески замалчивалась.

Вот характерный фрагмент из книги, ярко показывающий двойные стандарты Deutsche Welle относительно украинских реалий.

В репортаже ФАН от 12 февраля 2016 года «Правый сектор»1 (запрещен в РФ) схлестнулся с геями у стен Оболонского суда в Киеве» рассказывается, как стрингеры DW отказались фиксировать на видео угрозы националистов в адрес представителей сексуальных меньшинств. По информации корреспондента ФАН, это делалось сознательно, чтобы не формировать у западных зрителей отрицательных эмоций по отношению к украинским радикалам из запрещенных в РФ неонацистских организаций.

Приводим фрагмент, в котором корреспондент ФАН сравнивает реальные события с тем, как они были отражены корреспондентами DW.

«На следующий день я первым делом залез на сайт DW, — пишет автор. — Ведь, помимо поганых /русских/, которых никому в мире уже не жалко по определению, неонацисты призывали «вбить в землю до ноздрей» /евреев/ и /представителей сексменьшинств/ (естественно, неонацисты употребляли гораздо более грубые определения. — Прим. ФАН), а за это в толерантной Европе полагалось а-та-та. Но никакого а-та-та в Европе не случилось — все эпизоды, где украинский неонацист Андрей Бык со товарищи упоминал евреев и гомосексуалистов, в этом репортаже были тщательно вырезаны».

И таких эпизодов в книге немало.

В связи с этим у редакции Федерального агентства новостей есть два вопроса к руководству Deutsche Welle.

Во-первых, мы хотим выяснить, изменилась ли политика Deutsche Welle с 2016 года, или это издание по-прежнему продолжает скрывать от европейских зрителей антисемитскую, гомофобную и русофобскую направленность акций неонацистов, активно действующих на Украине?

И второй вопрос. В свете последних событий, когда телекомпания Deutsche Welle оказалась замешана в скандале с вмешательством во внутренние дела России, как руководство DW оценивает перспективы лишиться аккредитации МИД РФ? Напомним, ранее с таким предложением к российскому МИД обратились представители комиссии Госдумы по фактам вмешательства извне во внутренние дела РФ.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, парламентское расследование выявило прямое и грубое нарушение немецкой телекомпанией российского законодательства. В комиссии ГД считают, что DW нарушила сразу несколько российских законов, опубликовав в редакционном Twitter-аккаунте призывы к гражданам РФ принять участие в несанкционированных акциях. Мнение российских парламентариев подтверждено лингвистической экспертизой.

Материалы комиссии направлены в российские правоохранительные органы, в Роскомнадзор, Минюст и МИД РФ. Комиссия Госдумы попросила российский МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, сообщил Пискарев.

Поскольку представители Deutsche Welle в беседе с корреспондентом ФАН отказались комментировать редакционную политику своего издания, соответствующие вопросы направлены официальному представителю DW Кристофу Юмпельту.

Федеральное агентство новостей проинформирует читателей о реакции немецкого издания.

1 Организация запрещена на территории РФ.