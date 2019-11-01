Угрозы в Интернете обсудят на форуме «Сообщество» в Москве

Москва, 1 ноября. Двухдневный итоговый форум «Сообщество» продолжил 1 ноября 2019 года свою роботу в Москве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, являющегося информационным партнером мероприятия, форум открылся 31 октября.

Как стало известно ФАН, сегодня в 15.30 в зале «Архангельск» состоится обсуждение темы «Новые информационные угрозы для гражданского общества». Модератором дискуссии выступит глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В обсуждении примут участие председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернет» Екатерина Мизулина, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, вице-президент Mail.ru Grop Владимир Габриелян, гендиректор РИА «ФедералПресс» Иван Еремин и исполнительный директор данного СМИ Олег Орлов, а также ряд блогеров, журналистов и экспертов.

«В 15.30 начнется секция про новые информационные угрозы для гражданского общества, которую я буду вести. Это будет очень прикладная история, где обсудят формы общественного контроля за Интернетом, в том числе возможность создания саморегулируемых структур. Будет, безусловно, проанализирован западный опыт. Пришло время гражданскому обществу возвысить свой голос, обратившись к власти, и сказать, что так больше продолжаться не может. Нужно принимать законы, которые нас защитят», — сообщил Малькевич.

По его словам, в ходе дискуссии будут затронуты такие темы как противодействие фейкам в соцсетях, отношение к госсимволам, защита детей в Сети, в том числе от травли. При этом предотвращение травли взрослых пользователей также будет обсуждаться. Кроме того, как отметил Малькевич, будет затронута тема деанонимизации пользователей, бездействие операторов сотовой связи в связи с многочисленными случаями продажи «серых» и «левых» сим-карт. Также участники дискуссии обсудят этические и правовые моменты, связанные с освещением трагедий в Интернете, а также так называемый «закон Горелкина», призванный ограничить иностранное участие в «значимых интернет-ресурсах», необходимость добавить кнопку буллинг в соцсетях и, о чем неоднократно говорилось, необходимость приравнять блогеров к СМИ.

При этом весьма уместным, по мнению собеседника ФАН, будет также затронуть тему напугавшего либеральную общественность РФ закона о надежном Интернете, вступившего сегодня в действие.

Напомним, главным организатором форума «Сообщество» является Общественная палата Российской Федерации. Мероприятие проводится уже в пятый раз. Каждый год форумы проходят в городах России, а итоговый — в Москве.