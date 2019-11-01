Захарова назвала неубедительными оправданиями Косово за избиение Краснощекова

Москва, 1 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала неубедительными оправдания властей Косово в связи с избиением российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Оправдания Косово звучат странно и неубедительно. Установлено, что спецназ преследовал цель воспрепятствовать деятельности сотрудника ООН. Его автомобиль имел ооновскую маркировку. СК РФ продолжает расследование инцидента», — отметила она, выступая на брифинге.

По словам Захаровой, ООН призывает власти частично признанной республики провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Представитель МИД России подчеркнула, что инцидент с Краснощековым свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур, поэтому и обсуждение вопроса о присоединении их к Интерполу является ошибочным.

Глава миссии ООН в Косово (МООНК) Захир Танин осудил косовских силовиков, которые применили силу к сотруднику международной организации. Он отметил, что этим действиям нет никакого оправдания.

Напомним, что 28 мая косовский спецназ вторгся на территорию четырех сербских общин и начал осуществлять задержания. Среди задержанных оказался и сотрудник ООН Краснощеков, к которому применили силу.

Дипломата выволокли из автомобиля, избили, применили спецсредства и разбили ему телефон. В результате у мужчины был диагностировали перелом челюсти и ряд других серьезных травм.