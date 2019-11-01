Москва, 1 ноября. Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк не выходит на связь в течение недели. В августе в средствах массовой информации появились сведения, что актриса может быть больна раком головного мозга.

В первой половине октября в Instagram появился аккаунт под названием «Поддержка Анастасии Заворотнюк». На него подписаны 63,7 тысячи человек. Авторы страницы среди прочего опровергают некоторые сведения о здоровье актрисы, которые публикуют журналисты. Семья Заворотнюк перестала выходить на связь.

Как пишет «Телепрограмма», новые посты в группе «Поддержка Заворотнюк» не появлялись уже неделю. Последний пост был посвящен встречам актрисы с тяжелобольными детьми. При этом в аккаунте самой Заворотнюк последняя публикация была три дня назад. Она представляет собой два ее черно-белых фотографии на фоне дороги, невысокого забора и редких деревьев.

Ранее сообщалось, что врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Некоторые эксперты утверждают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Также сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится актриса, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Напомним, летом в СМИ просочилась информация, что актриса тяжело больна. Пресса со ссылкой на неназванные источники утверждает, что у знаменитой актрисы рак мозга последней стадии. При этом родные и близкие звезды не комментируют эти сообщения.