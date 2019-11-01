Донбасс сегодня: ВСУ расстреляли националистов, силы ООС ударили по медикам ДНР ракетой

Донбасс, 1 ноября. Украинские войска обстреляли медицинскую группу ДНР. Противостояние ВСУ и националистов вылилось в перестрелку с летальным исходом. Разведение в Золотом продолжается, но силы ООС не спешат убирать военную технику. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства республик Донбасса в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) приводят данные о 10 обстрелах украинской армией населенных пунктов ДНР и ЛНР. Из минометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по населенным пунктам Логвиново и Фрунзе в ЛНР.

В 13 районах ДНР украинские войска применили различные виды вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы. Одна из противотанковых управляемых ракет попала в медицинский автомобиль, направлявшийся для оказания помощи больному ребенку, проживающему в поселке Белая Каменка. Двое пассажиров машины получили ранения. Обстрел осуществлялся военнослужащими 128-й бригады ВСУ. В городе Ясиноватая осколками мины повреждена квартира.

ВСУ не спешат убирать технику со дворов мирных жителей

Несмотря на движущийся процесс отвода войск в Золотом, некоторые подразделения сил ООС продолжают устанавливать бронетехнику рядом с жилыми домами. Разведка луганчан отметила несколько таких фактов. В селе Золотое-4 размещены две бронированные машины, в поселке Рубежное находится 10 танков, в районе города Попасная и села Крымское разведчики обнаружили два бронетранспортера и две боевые машины пехоты.

Ветераны «Азова» останутся на передовой после отвода ВСУ

Очередное громкое заявление сделал лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Он утверждает, что ветераны АТО, проходившие ранее службу в батальоне «Азов», останутся в городе Золотое после окончания разведения сил и средств. Билецкий добавил, что добровольцы не будут подчиняться командованию ООС. Как отмечает в своем выступлении представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, подобного рода действия националистов будут наблюдаться и на участке разведения Богдановка — Петровское в Донецкой области.

Это косвенно подтверждается словами руководителя киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина. Он говорит, что имеются планы создания мобильных групп, включающих в себя ветеранов АТО, волонтеров, демобилизовавшихся военных. Указанные группы будут оставаться во всех пунктах разведения вблизи линии разграничения.

Подобного рода заявления свидетельствуют о наличии конфронтации между радикалами и командованием украинской армии, которое грозит перерасти в открытое противостояние. Уже сейчас имеются факты вооруженных столкновений. Так, по словам Рината Айгистова, в районе села Николаевка Донецкой области при досмотре автомобиля националистов было обнаружено три автомата с патронами. Военнослужащие ВСУ попытались разоружить боевиков, однако они вступили с солдатами в словесную перепалку. В результате обе стороны применили оружие. Два боевика погибли в перестрелке, один военнослужащий ранен и доставлен в больницу.

В ЛНР сообщают о продолжении процесса разведения сторон

Руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко рассказал о том, что мероприятия по разведению сил в городе Золотое проходят в штатном режиме. Во время рабочей встречи военных республики с представителями ОБСЕ обсуждались вопросы окончания процесса и уведомления ОБСЕ о нем, а также мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений.

Филипоненко добавил, что в районе Золотого представительство ЛНР в СЦКК установило посты наблюдения. Для офицеров центра ставятся специальные модули. После окончания разведения сторон в районах Золотого и Петровского смогут находиться только представители СЦКК.