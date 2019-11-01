Водородный трамвай впервые вышел на улицы Петербурга. ФАН-ТВ

Водородный трамвай вышел на улицы города 1 ноября. Это первое в России средство, работающее на электроэнергии, которую состав получает из водородного электрохимического генератора.

Разработка представляет собой испытательную платформу на базе трамвая ЛМ-68М. Внешне такой трамвай ничем не отличается от привычного, а весь задний отсек занимают баллоны с водородом.

«Размер установки будет уменьшен в 10 раз, примерно для малогабаритного книжного шкафа, а система управления поместится в старый советский телевизор», — говорит Сергей Китаев, начальник службы технической политики Горэлектротранса.

Проект водородного трамвая был задуман в 2016 году и построен в производственном депо Горэлектротранса.

Пока что скорость трамвая не превышает 10 км/ч, а дальность поездки — не более 15 км. Однако увеличить и то, и другое не является большой проблемой. Также трамвай является абсолютно безопасным.

Переход на водородный транспорт позволит отказаться от строительства дорогостоящей контактной сети тяговых подстанций. Стоимость одной такой подстанции составляет от 100 до 150 млн рублей, а строится она на 2-2,5 км трамвайных путей.