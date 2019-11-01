Синоптики пообещали россиянам «розовую» зиму

Москва, 1 ноября. Зима на территорию России придет еще не скоро, но тепла ждать не стоит. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время «мы находимся в предзимье». Вильфанд объяснил, что в столице столбик термометра опускается ниже нуля только в конце первой декады ноября. А снег сформирует устойчивый покров только в конце ноября.

«Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — сказал синоптик на пресс-конференции в пятницу.

Также он отметил, что «теплой и ласковой» погоды ждать не стоит. При этом, как заметил Роман Вильфанд, в ноябре на территории европейской части РФ температура будет выше нормы. А «розовая» зима ждет россиян из-за температурного режима, который будет придерживаться показателей около и выше нормы.