СМИ Мозамбика распространяют фейки о гибели россиян из ЧВК «Вагнер»

Мозамбикское СМИ вычислило тех, кто запустил фейки о гибели россиян из ЧВК «Вагнера» в этой стране. Издание SADCnews считает, что волна лживых новостей была запущена оппозиционной нынешнему правительству партией «Ренамо». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На сайте издания SADCnews вышла статья «Новая волна Fake News накрыла Мозамбик», в которой опровергается недавний фейк издания Carta da Mocambique о смерти пяти россиян из ЧВК Вагнера 27 октября в ходе атаки террористов на местные силы безопасности в провинции Кабо-Дельгадо.

Напомним, ранее посольство РФ в Мозамбике опровергло гибель граждан России.

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — сообщили в российской дипмиссии.

На то, что новость о гибели пяти россиян 27 октября является откровенным фейком, указывают и другие факты. Например, в публикации Carta da Mocambique указывается, что людей якобы обезглавили, а машины, в которых они ехали, сожгли.

«Это получается, что по телам не определить кто это был, да и машин уже нет, они сгорели вместе с документами и всем, что может доказать, что это были русские, — замечает издание SADCnews. — В связи с нищетой широко распространённой на севере Мозамбика, сложно поверить, что террористы решили по какой-то непонятной причине сжечь машины, а не своровать их, чтобы пользоваться самим, ну или хотя бы продать их на запчасти».

«Фейки в Мозамбике появляются каждый день»

Издание SADCnews попыталось отыскать данные якобы погибших в Кабо-Дельгадо русских, но нашло только опровержение ранее появившегося фейка. Например, источник в Twitter по имени Константино Косса написал со ссылкой на своего друга в местных силах безопасности Кабо-Дельгадо, что FDS (Сил обороны и безопасности. — Прим. ФАН) действительно отбивали атаку террористов в населенном пункте Намале, однако без участия каких бы то ни было русских.

For several days I have seen the news of the death of 20 FDS members in Northern #Mozambique. But that's not all. Five Russian members of the Wagner Group who supposedly were with them are also reported to have died. I'm so tired of it. pic.twitter.com/g2SlIko5QG — Constantino Cossa (@ConstaCossa) October 31, 2019

«Мой близкий друг, который является военнослужащим FDS в Кабо-Дельгадо, подтвердил нападение на силы безопасности в Намале. И был удивлен, узнав, что среди них были россияне. Мы живем здесь, мы видим все своими глазами. Фейки появляются каждый день», — написал местный источник в Twitter.

Косса отмечает, что гибель граждан Мозамбика в борьбе с боевиками превратилась в поле для манипуляций и лжи.

«Даже появляются воображаемые русские. Выглядит в стиле «Ренамо» (оппозиционная политическая партия Мозамбика. — Прим. ФАН). Кажется, что они не могут смириться со своей непопулярностью и проигрышем на выборах», — уверен Константино Косса.

Речь идет о Всеобщих выборах в Мозамбике, которые состоялись 15 октября 2019 года. Президентом на них был избран кандидат от правящей политической партии «Фрелимо» и действующий глава государства Филипе Ньюси.

Кому выгодно распространять фейки о русских

В своем материале мозамбикское СМИ SADCnews цитирует политического журналиста из Зимбабве Либерти Пазвакавамбва, который также называет сообщения о присутствии русских в Мозамбике фальсификацией, выгодной оппозиционной партии «Ренамо».

So difficult to follow the news nowadays. Like this piece on Russian mercenaries in #Mozambique. I’ve been to Moz, I’ve talked to people there.

My Moz colleagues say it's #fakenews and yet the info goes around. And you start wondering, who benefits from spreading it???? https://t.co/w4L0G5SeK6 — Liberty Pazvakavambwa (@Liberty_Zim) October 31, 2019

«Так сложно следить за новостями в наше время. Например, фрагмент о русских наемниках в Мозамбике. Я был в Мозе, разговаривал с людьми там. Мои коллеги из Мозы говорят, что это fakenews, и все же информация распространяется. И вы начинаете задумываться, кому это выгодно распространять», — пишет в своем Twitter зимбабвийский журналист.

По словам Пазвакавамбвы, комьюнити журналистов в Мозамбике знает, что россиян там не было. Журналист намекает, что экономические и политические отношения между африканскими и российскими странами кое-кому не выгодны.

Not so long ago #Russia and #Mozambique has entered into several economic agreements, it definitely annoys specific global players. #Fakenews don't just appear independently. Nourished by business and political powers they serve someone's political and/or economic ambitions. — Liberty Pazvakavambwa (@Liberty_Zim) October 31, 2019

«Не так давно Россия и Мозамбик заключили несколько экономических соглашений, что определенно раздражает конкретных глобальных игроков. Fakenews не появляются сами по себе. Питаемые деловыми и политическими силами, они служат чьим-то политическим и/или экономическим амбициям», — объясняет зимбабвийский журналист.

Подрывная деятельность «Ренамо»

SADCnews объясняет, что сайт Carta da Mocambique, на котором впервые появился фейк о погибших русских, является оппозиционным и поддерживает партию «Ренамо».

«С разгромным проигрышем партии «Ренамо» на прошедших выборах, её членам ничего не остаётся, кроме как готовиться к следующим выборам и планомерно вести подрывную деятельность. Вполне логично, что они, видя улучшение отношений между Россией и Мозамбиком (взять хотя бы многочисленные соглашения, подписанные на саммите «Россия — Африка»), пытаются подорвать эти усилия и повысить градус напряжённости в стране, показывая нестабильность нынешней власти и неумение вести диалоги с большими игроками», — пишет издание SADCnews.

По мнению журналистов мозамбикского СМИ, мотивом к вбросам о пяти погибших русских, запущенных партией оппозиционеров, могло послужить желание «Ренамо» дискредитировать внешнюю политику партии «Фрелимо» и ухудшить дипломатические отношения Мозамбика с Россией.