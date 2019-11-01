Захарова прокомментировала захват США нефтяных месторождений в Сирии

Москва, 1 ноября. Противоправные действия Вашингтона по контролю нефтяных месторождений в Сирии вызывают вопросы у российского ведомства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, власти США выкачивают нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с террористами ИГИЛ1 (организация запрещена на территории России).

«ИГИЛ, по утверждению союзников, был уничтожен еще в марте. В обход собственных санкций США вывозят нефть из Сирии на сумму более 30 миллионов долларов в месяц. В Идлибе боевики продолжают обстрел правительственных войск», — отметила Захарова на брифинге в пятницу.

Также официальный представитель МИД России подчеркнула, что указанный сирийский район «превратился в рассадник международного терроризма».

Ранее Минобороны РФ опубликовало данные, согласно которым военные США вывозят из Сирии тонны нефти, заручившись при этом поддержкой со стороны курдских боевиков и террористов ИГ1. Представители ведомства подчеркнули, что нефть, которую захватили США, принадлежат сирийскому народу, и не о какой «охране» со стороны Вашингтона не может идти речи.

В свою очередь Вашингтон сделал заявление, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у «Исламского государства»1 часть месторождений, после чего взяли их под свой контроль. На самом деле курдские террористы включили в свои ряды членов ИГ, что говорит о том, что заявления США о «победе» над ИГИЛ не являются правдой.

1 Организация запрещена на территории РФ.