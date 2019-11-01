Захарова назвала отставку премьера Ливана внутренним делом страны

Москва, 1 ноября. Россия приветствует снижение напряженности в Бейруте и других городах Ливана, где в октябре вспыхнули массовые протесты. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, число демонстрантов с тех пор снизилось до нескольких десятков человек, если верить сообщениям местных СМИ. Все это свидетельствует о стабилизации обстановки в стране.

Захарова также прокомментировала добровольную отставку премьер-министра Саада Харири, который решил сложить полномочия в связи с протестами.

«Рассматриваем происходящее как внутреннее дело Ливана», — отметила представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что Харири подал прошение об отставке, что автоматически означает роспуск действующего правительства. Это стало реакцией на антиправительственные протесты, которые начались в Ливане 17 октября. Кабинет министров, стремясь успокоить общественность, объявил о комплексе реформ по выходу из экономического кризиса, однако этих мер оказалось недостаточно.