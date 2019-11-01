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Захарова прокомментировала протесты в Чили

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Захарова прокомментировала протесты в Чили

Москва, 1 ноября. Москва с тревогой следит за протестными акциями в Чили и усилиями по нормализации ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о внутреннем деле Чили, желаем скорейшего преодоления кризиса цивилизованным путем. Мы заинтересованы в стабильной политически устойчивой Латинской Америке», ― приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

В последние недели масштабные протестные акции проходят по всему Чили и нередко выливаются в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Поводом для митингов, в которых участвуют более 1,2 млн человек, стал рост цен на проезд в метро. Помимо этого, местное население выступило против низких зарплат и отсутствия возможности бесплатно получить достойное образование.

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