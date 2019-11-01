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Захарова подтвердила отвод курдских боевиков из зоны безопасности в Сирии

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Захарова подтвердила отвод курдских боевиков из зоны безопасности в Сирии

Москва, 1 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение отвода вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Дипломат отметила, что наиболее сложная обстановка в данный момент наблюдается на территории провинции Идлиб и в оккупированной США зоне вокруг Ат-Танфа.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями российские и турецкие силы приступили к патрулированию границы. Отвод курдских отрядов завершен», — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали 22 октября меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение военной операции Анкары против курдских боевиков, которые сотрудничают с членами террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), и патрулирование созданной Турцией на севере САР зоны безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя подписанный документ, заявил, что меморандум является единственным способом защитить суверенитет Сирии. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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