Гаагский суд отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Гаага, 1 ноября. Гаагский суд отклонил требование Украины об отводе судьи, который рассматривает дело о коллекции скифского золота. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Гааги.

Украинская сторона обратилась в Гаагский суд с ходатайством об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте. Суд отклонил ходатайство Киева, отметив, что доводы украинской стороны о якобы предвзятом отношении амстердамского суда к Украине не соответствуют действительности.

«На основе представленных документов и прошедших слушаний судебная палата не нашла убедительных указаний на предвзятое отношение к Украине со стороны судьи. С учетом этого требование украинской стороны отклонено», — говорится в сообщении.

Коллекция скифского золота насчитывает более двух тысяч уникальных экспонатов, которые были представлены на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.

Руководство амстердамского музея приняло решение не передавать коллекцию ни Украине, ни Крыму и обратилось в суд для достижения соглашения между сторонами или решения вопроса в юридической плоскости. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине, однако крымская сторона подала апелляцию в суд Амстердама, который отменил решение окружного суда.