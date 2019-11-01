Захарова анонсировала встречу Лаврова с главами МИД Бурунди и Греции

Москва, 1 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречи с главами МИД Бурунди и Греции и выступит на конференции по свободе СМИ под эгидой ОБСЕ на следующей неделе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«5 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Бурунди, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Стороны обсудят перспективы развития российско-бурундийских связей, в том числе в контексте итогов саммита Россия ― Африка. Предстоит обмен мнениями по актуальной повестке дня», ― приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

В среду, 6 ноября, состоится конференция по свободе СМИ под эгидой офиса по свободе слова ОБСЕ. В ней примут участие представители ведомств и министерств. Конференция станет крупным медийным событием для РФ и стран СНГ. На пленарной сессии выступят глава МИД РФ и представитель ОБСЕ по вопросам свободы Арлем Дезир, предполагается их интерактивное общение с аудиторией, добавила Захарова.

Кроме того, на среду запланирована встреча Лаврова с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, дипломат посетит Москву с рабочим визитом. Главы МИД РФ и Греции обсудят перспективы двусторонних отношений, внимание будет уделено вопросам международной и региональной повестки дня, сообщила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что 7-9 ноября Центр энергетики и безопасности совместно с МИД РФ проведет конференцию по нераспространению (МКН–2019). Лавров выступит на конференции 8 ноября.