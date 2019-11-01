«Белые каски» готовят новые провокации с химоружием в Сирии, заявила Захарова

Москва, 1 ноября. Псевдогуманитарная организация «Белые каски» готовит новые провокации с химоружием в Сирии, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат напомнила, что «белокасочники» неоднократно принимали участие в постановочных химатаках и информация об этом была подтверждена и в зарубежных, и в российских исследованиях.

«Однако в Вашингтоне предпочитают игнорировать эти факты, делая вид, будто не замечают, что «Белые каски» окончательно себя дискредитировали», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, правительство Сирии уже сообщило ООН, что «Белые каски» готовят новые атаки на территории арабской страны. И это при том, что сами «белокасочники» заявляют, что миссия их организации высокая и гуманитарная.

«Именно на этих псевдоспасателей Вашингтон тратит деньги американских налогоплательщиков. Куда полезнее было бы использовать эти деньги для прямого гуманитарного содействия, нежели спонсировать эту организацию», — добавила Захарова.

Напомним, 22 октября президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,5 млн долларов на поддержку «Белых касок». В Белом доме считают, что за восемь лет «Каски» якобы спасли 115 тыс. человек, включая нацменьшинства.

На самом деле эта организация занимается тем, что продвигает политические интересы западных стран и сотрудничает с террористическими организациями. Постановочные ролики «Белых касок» химатак в Сирии уже дважды становились причиной удара США по Сирии.

После этого Штаты запустили фейк о якобы гибели главаря запрещенной в РФ группировки ИГ1 аль-Багдади. Российский радиоведущий Армен Гаспарян высказал уверенность, что не последнюю роль в этой инсценировке принял аффилированный с «Белыми касками» пропагандист джихадистов Мохаммад Рашид.

1 Организация запрещена на территории РФ.