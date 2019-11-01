Силовики Норвегии от безденежья напугали Запад господством РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг весьма сдержанно отреагировала на слухи о якобы массовой попытке прорыва подлодок Северного флота России в Атлантику.

«Мы не ощущаем какой-то непосредственной угрозы в этой ситуации», — отметила она.

Впрочем, это неудивительно. «Секретная операция» российских подлодок, о которой бьет в колокола норвежский журналист Тормонд Стренд, скорее всего, является полнейшей выдумкой. Впрочем, это не отменяет того факта, что подводные лодки Северного флота ВМФ РФ, в случае необходимости, могут скрытно выходить на просторы Северной Атлантики.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

Военно-морской шухер

«Военно-морской шухер» — так журналист норвежской национальной общественной телерадиовещательной организации NRK Тормод Стренд мог бы назвать свою публикацию от 29 октября. Такое название наиболее точно соответствовало бы духу и букве заметки. Однако оно плохо соответствовало бы вновь крайне популярной на Западе страшилке «Русские идут!».

Видимо, по этой причине Стренд сочинил для своего текста заголовок, которым не стыдно было бы украсить обложку какого-нибудь американского авантюрного романа времен «Холодной войны» — «Секретная подводная операция: «Цель — показать, что Россия может достичь США».

Содержание заметки журналиста NRK можно свести к следующему.

14—15 октября Краснознаменный Северный флот ВМФ России приступил к масштабному развертыванию своих подводных сил в Баренцевом море с последующей отработкой прорыва расположенного в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией Фареро-Исландского рубежа противолодочной обороны НАТО. Цель, которую преследуют русские, — миновать Норвежское море и выйти на оперативный простор в Северной Атлантике, одновременно приблизившись на максимально допустимое расстояние к восточному побережью Соединенных Штатов. По крайней мере, такую информацию сообщили представители норвежских спецслужб NRK.

«Россия хочет сказать: «Это наше море, мы можем сделать это. Мы можем добраться до США». Вот что Россия хочет нам сообщить. Она хочет испытать, насколько Запад в состоянии обнаруживать такие действия и принимать контрмеры», — подчеркнул Стренд. И добавил, что это «крупнейшая российская подводная операция с начала 1990-х годов и времен «Холодной войны».

Тем временем для усиления мониторинга за действиями подводных сил СФ командование НАТО нарастило численность патрульных самолетов на норвежской авиабазе Аннейа.

Согласно публикации в NRK, всего в операции СФ задействовано до 10 подводных лодок, причем положение шести из которых натовцам якобы известно. Две наши атомные подводные лодки действуют к западу от острова Медвежий. Еще пара дизель-электрических подводных лодок находится южнее и восточнее этого же острова. Наконец, две атомные подводные лодки класса «Sierra-II» (так в НАТО называют многоцелевые атомные подлодки проекта 945А, шифр «Кондор»), отрабатывают глубоководные погружения в северной части Норвежского моря.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен объявил, что для него масштабные маневры СФ не стали неожиданностью. По его мнению, Россия непрерывно модернизирует свои Вооруженные Силы и все чаще проводит маневры вблизи Норвегии. Что, разумеется, свидетельствует о необходимости укрепления вооруженных сил Норвегии, «чтобы мы могли влиять на национальную и региональную безопасность».

Словом, нечего тут рассусоливать — правительство Норвегии обязано выделить значительные средства на усиление военного потенциала королевства, а то текущая ситуация «создает серьезную неопределенность для НАТО».

Переведем на русский язык. Коварные «иваны» сочатся стылыми глубинами к побережью Оплота Демократии, но все под контролем. Но «иваны» настолько коварны, что могут и досочиться. Во избежание этого… срочно дайте нам денег! Иначе сидеть нам по уши в «серьезной неопределенности», прозрачно намекают норвежские военные.

«Главное, чтобы вы верили…»

Понятно, что публикация Тормода Стренда была рассчитана в первую очередь на норвежских читателей. Понятно и то, что в тексте имеются два основных посыла — «Русские идут!» и «Дайте денег!» Понятно, что текст в NRK — это очередная попытка норвежских силовиков с помощью публичного алармизма достучаться до кошельков норвежских же налогоплательщиков.

Но вот что нам не совсем понятно, так это волна алармизма, прокатившаяся в связи с публикацией Стренда, по ряду российских СМИ и пабликов. Условно все эти крики и стенания можно свести к следующему набору звуков: «Ааа! Натовцы вскрыли секретную операцию нашего Флота! Ааа! Норвежцы знают, где находятся все наши подлодки!»

Минуточку. Про то, что норвежцам известно местоположение всех подлодок СФ, не рискнул похвастаться даже сам Стренд. Он упомянул лишь о том, что, по его мнению, в операции СФ участвуют десять подлодок, из которых норвежцам известно предположительное местонахождение шести субмарин.

Может ли быть такое? Сейчас в составе СФ числится, за вычетом разнообразных субмарин спецназначения, порядка 30 подводных лодок, из которых от половины до двух третей к началу октября находились в строю. Так что Краснознаменный Северный флот, за вычетом «стратегов», которых на массовый прорыв Фареро-Исландского рубежа никто бросать не будет, вполне способен теоретически «выставить» на маневры десяток подлодок. Но вот в то, что норвежским спецслужбам и их коллегам по НАТО удалось бы вскрыть развертывание этой группировки, верится с трудом.

Конечно, можно непрерывно следить за количеством стоящих в базах у причалов наших подлодок, зафиксированных съемкой из космоса. Но факт исчезновения лодки с места ее штатной стоянки совсем не означает, что она непременно отправилась в дальний поход. Лодка может отправиться на завод под крышу, на дифферентовку, в ближайший полигон сдавать курсовую задачу и т. д.

Лодок много. Они непрерывно перемещаются и ротируются. В этой круговерти отследить исчезновение корабля с места штатной стоянки можно. Понять же оперативно, куда и зачем лодка исчезла из базы, невозможно. Более того, зачастую даже командиры самих подводных лодок до прихода корабля в определенную точку не посвящены в цели и задачи похода!

Поэтому тезис Стренда про десять «участвующих в операции российских подлодок» следует читать так: «В операции, которую, по нашему мнению, проводит командование Северного флота ВМФ РФ, принимают участие, опять же исключительно по нашему мнению, до десяти подводных лодок».

Не менее адекватной будет и другая трактовка: «Мы не знаем, где находятся десять русских подлодок. Возможно, где-то на полпути к Америке».

Впрочем, не исключен и такой вариант: «Нам плевать, где находятся сейчас десять русских подлодок. Главное, чтобы вы верили в то, что мы знаем, где эти лодки. И… срочно отдали нам ваши деньги, чтобы эти подлодки однажды не всплыли в вашей ванной!»

Касательно якобы обнаруженных натовцами шести российских подлодок заметим следующее. Если даже правильно атрибутировать исчезновение подлодки со штатного места стоянки — это крайне непростое дело, то отыскать лодку в море — непростое вдвойне. Особенно если лодка не хочет, чтобы ее нашли.

Для поиска подлодок задействуется масса сил и средств: корабельные поисково-ударные группы, палубная и береговая авиация, акустические буи, магнитометры, специализированные гидроакустические средства и проч. Чтобы действительно отыскать шесть наших подлодок, натовцы должны были устроить в международных водах Норвежского и Баренцева морей такой мощный «шмон», что о нем сейчас писал бы не один Стренд, а голосила бы вся западная пресса.

Между тем реальное наращивание сил ПЛО в регионе со стороны НАТО пока вылилось лишь в увеличение до семи единиц количества патрульных самолетов, действующих с ВПП Аннейа и Кефлавика. Этого, мягко говоря, маловато для уверенного мониторинга группировки из десяти заявленных Стрендом российских подлодок. Зато этого количества патрульных бортов вполне достаточно для слежения за перемещениями двух отмеченных в тексте NRK «Кондоров», отправившихся «понырять» в Норвежское море.

А знаете, откуда разведка НАТО и господин Стренд узнали, куда следуют и чем планируют заниматься две наши подлодки проекта 945А? Из сообщения пресс-службы Северного флота, опубликованного 26 октября! Именно с этим сообщением совпало по времени начало наращивания натовцами количества патрульных самолетов на авиабазе Аннейа.

Получается, что отправной точкой для наращивания послужил именно поход двух наших «Кондоров». А не некое начало масштабного развертывания подлодок СФ для их последующего участия в «Секретной Подводной Операции».

Могут реализовать скрытый выход

Подведем итог.

Возможно ли проведение Северным флотом ВМФ РФ операции подобной той, что упоминается в заметке Стренда? Возможно. Но внятными доказательствами проведения подобной операции, а также информацией о задействованной в ней группировке подлодок норвежцы располагать не могут.

Скорее всего, в реальности вместо объявленной норвежской прессой масштабной «Секретной Подводной Операции» имеются лишь две российские атомные подводные лодки проекта 945А, в соответствии с сообщением пресс-службы Северного флота оперирующие в Норвежское море.

Могут ли натовцы обнаружить шесть российских подводных лодок? Теоретически могут, но не сейчас. Потому что сейчас для решения подобной задачи НАТО не располагает в регионе необходимым количеством сил и средств.

А могут ли, наконец, подводные силы СФ, в случае необходимости, успешно форсировать Фареро-Исландский рубеж ПЛО и «добраться до США»? С высокой степенью вероятности на этот вопрос можно ответить: «Да, могут». В конце концов, в 1985 и 1987 годах в рамках операций «Апорт» и «Атрина» советские подводники блестяще подтвердили, что способны реализовать скрытный выход как на просторы Северной Атлантики, так и к берегам Америки.

Но норвежцам про это лучше не напоминать — во избежание совсем уж дикой истерики.